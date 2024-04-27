Γεγονότα



1810: Ο Μπετόβεν ολοκληρώνει την περίφημη πιανιστική σύνθεσή του «Fur Elise».

1875: Ο Χαρίλαος Τρικούπης αναλαμβάνει για πρώτη φορά τη διακυβέρνηση της Ελλάδας.

1894: Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και εντάσεως 10 βαθμών την κλίμακας Μερκάλι, σημειώνεται στις 7:21 μ.μ. με επίκεντρο στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας. 255 άνθρωποι σκοτώνονται και 3.783 σπίτια καταρρέουν σε 69 οικισμούς, ενώ εκδηλώνεται τσουνάμι ύψους 3 μέτρων, που εισχωρεί ένα χιλιόμετρο μέσα στην ξηρά.

1908: Τελετή έναρξης των 4ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο. Θα διαρκέσουν 6 μήνες έως τις 31 Οκτωβρίου και κατέχουν το ρεκόρ της μεγαλύτερης διάρκειας. Συμμετέχουν 1.999 αθλητές και 36 αθλήτριες.

1941: Τα γερμανικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Αθήνα.

1952

Η Παγκύπρια Εθνοσυνέλευση στη Λευκωσία εγκρίνει ψήφισμα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.

2004

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός που δίνονται στη δημοσιότητα, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της ανταγωνιστικότητας ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ των τελευταίων σε σύγκριση με τις υπό ένταξη χώρες.

Γεννήσεις

1748

Αδαμάντιος Κοραής

Αδαμάντιος Κοραής, έλληνας γιατρός και φιλόλογος, από τους πρωτεργάτες του νεοελληνικού διαφωτισμού. (Θαν. 6/4/1833)

1770

Έντουαρντ Κόντριγκντον

Έντουαρντ Κόντριγκντον, βρετανός ναύαρχος, διοικητής της αγγλικής ναυτικής μοίρας στη Ναυμαχία του Ναβαρίνου. (Θαν. 28/4/1851)

1935

Θεόδωρος Αγγελόπουλος

Θεόδωρος Αγγελόπουλος, έλληνας σκηνοθέτης. (Θαν. 24/1/2012)

Θάνατοι

1864

Γιάννης Μακρυγιάννης

Γιάννης Μακρυγιάννης, ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης. (Γεν. 1794)

1937

Αντόνιο Γκράμσι

Αντόνιο Γκράμσι, ιταλός μαρξιστής φιλόσοφος, από τους ιδρυτές του Κομουνιστικού Κόμματος Ιταλίας. (Γεν. 22/1/1891)

2008

Μάριος Τόκας

Μάριος Τόκας, κύπριος μουσικοσυνθέτης. (Γεν. 8/6/1954)



Πηγή: https://www.sansimera.gr/almanac/2704

© SanSimera.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.