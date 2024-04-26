Σκληρή απάντηση -και μάλιστα στην τουρκική γλώσσα- δίνει μέσω X στον Ταγίπ Ερντογάν ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ίζραελ Κατζ. Ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε νωρίτερα ρεσιτάλ μεγαλοϊδεατισμού, καθώς όχι μόνο έβαλλε κατά των Ισραηλινών, αλλά θυμήθηκε και πάλι την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σε γελοιογραφία που ανήρτησε ο Κατζ, και θυμίζει το περιοδικό MAD, ο Ερντογάν εμφανίζεται να κοιμάται σε ένα κρεβάτι και να ονειρεύεται ότι είναι... σουλτάνος.

«Ο Ερντογάν ονειρεύεται την επανίδρυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας» σχολιάζει σαρκαστικά ο Ισραηλινός υπουργός, παραθέτοντας μάλιστα... ήρωες που εμφανίζονται σε τουρκικές τηλεοπτικές σειρές εποχής.

Erdoğan Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmayı hayal ediyor ve bugün Parlamentolar Arası Kudüs Platformu Konferansı'nda İsrail'e yönelik saldırılarını ve karalamalarını sürdürdü. Müslüman Kardeşler'in adamı @RTErdogan, İsrail'i çökertmeyi, Kudüs'ü fethetmeyi ve Müslüman… pic.twitter.com/fhNkNz3R8X — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 26, 2024

«Ο Ερντογάν ονειρεύεται την επανίδρυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και σήμερα συνέχισε τις επιθέσεις και τις συκοφαντίες του κατά του Ισραήλ στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Πλατφόρμα της Ιερουσαλήμ. Άνθρωπος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας ο Ερντογάν, ονειρεύεται να καταρρεύσει το Ισραήλ, να κατακτήσει την Ιερουσαλήμ και να οδηγήσει τον μουσουλμανικό κόσμο. Ερντογάν, εσύ @DirilisDizisi Και @KurulusDizisi συνέχισε να βλέπεις τις τηλεοπτικές σειρές σου και συνέχισε να ονειρεύεσαι. Το Ισραήλ δεν είναι μια σταυροφορική αυτοκρατορία και η πρωτεύουσα του Ισραήλ, η Ιερουσαλήμ, δεν είναι η Κωνσταντινούπολη. Η Ιερουσαλήμ θα παραμείνει για πάντα η πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού. Αντιμετωπίστε την αλήθεια και σταματήστε να σέρνετε την Τουρκία σε σκοτεινά μέρη - ντροπιάζετε την κληρονομιά του Ατατούρκ και τον τουρκικό λαό».

«Οι πρόγονοί μου υπηρέτησαν την Ιερουσαλήμ για 400 χρόνια»

«Οι πρόγονοί μου υπηρέτησαν την Ιερουσαλήμ για 400 χρόνια. Η κληρονομιά τους δεν μπορεί να διαγραφεί», δήλωσε νωρίτερα ο Τούρκος πρόεδρος από την Κωνσταντινούπολη. «H Ιερουσαλήμ πυρπολήθηκε και καταστράφηκε από τους Σταυροφόρους. Κι εμείς ως οι διάδοχοι των προγόνων μας που ανύψωσαν και πάλι την Ιερουσαλήμ για 400 χρόνια και την έκαναν τόπο ευημερίας, έτσι κι εμείς παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις στην Παλαιστίνη» δήλωσε μάλιστα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Μανώλη Κωστίδη.



Η Ιερουσαλήμ ήταν υπό τον έλεγχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για αρκετούς αιώνες μέχρι το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Οθωμανοί κατέλαβαν την πόλη το 1517 και την κράτησαν μέχρι το 1917, καθιστώντας την μέρος της αυτοκρατορίας τους για περίπου 400 χρόνια.

