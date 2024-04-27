Ενώπιον των ανακριτών που χειρίζονται την υπόθεση των οπαδών που συνελήφθησαν σε επιχείρηση της Αστυνομίας για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη οδηγήθηκε για να απολογηθεί η πρώτη ομάδα κατηγορουμένων.

Στα δικαστήρια μετήχθησαν 31 κατηγορούμενοι, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με σοβαρές κατηγορίες που αφορούν δράση εγκληματικής οργάνωσης στην οποία οι δικαστικές αρχές χρεώνουν την δολοφονική επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα σε βάρος του αστυνομικού έξω από το κλειστό γήπεδο στο Ρέντη τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση των οργανωμένων οπαδών περιλαμβάνει συνολικά 28 κατηγορίες από τις οποίες οι 12 είναι σε βαθμό κακουργήματος.

Τα αδικήματα που ανά περίπτωση αποδίδονται στους κατηγορούμενους αφορούν: Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης (στρέφεται κατά πέντε ατόμων), συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, συνέργεια στην ανθρωποκτονία κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο άλλου κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, ηθική αυτουργία στην έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο άλλου κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, συνέργεια στην έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο άλλου κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό οργανώσεων με αφορμή αθλητική εκδήλωση, ηθική αυτουργία στην κατασκευή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών από την οποία μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο με αφορμή αθλητική εκδήλωση, εκβίαση με απειλή βλάβης της επιχείρησης άλλου κατά συναυτουργία κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, ληστεία κατά συναυτουργία και κατά συρροή με αθλητικό υπόβαθρο, διακεκριμένη βία κατά υπαλλήλων που διέτρεξαν σοβαρό κίνδυνο, εμπρησμός από τον οποίο μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα κατά αθλητική εκδήλωση, διατάραξη κοινής ειρήνης κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά υπαλλήλων και μη, βιαιοπραγία κατά άλλου κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, κατοχή βεγγαλικών και κροτίδων κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, κλοπή κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοκατοχή, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία κατ' εξακολούθηση, παράνομη κατοχή κροτίδων, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών.

Τα βίντεο που καίνε τους χούλιγκανς

Εν τω μεταξύ, «καίει» τους χούλιγκανς το πλούσιο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στην κατοχή τους οι αρχές και αποτυπώνει τα αιματηρά επεισόδια που στοίχισαν τη ζωή στον αστυνομικό Γιώργο Λυγγερίδη.

Τα μεγέθους 8,5 gigabyte, βίντεο βοήθησαν σημαντικά το έργο των αρχών οι οποίες μέσω των καμερών κατάφεραν να κάνουν όλες τις απαραίτητες διασταυρώσεις προσώπων και να ταυτοποιήσουν έτσι τους κατηγορούμενους.

Οι προσαχθέντες, όντας σε πανικό, έδωσαν οι ίδιοι στις αρχές τα βίντεο που τράβηξαν και αποθήκευσαν σε κάρτες μνήμης και κινητά.

Το υλικό έχει εξαιρετική ευκρίνεια και αποτυπώνουν πλήρως το τι επικράτησε τόσο εκτός όσο και εντός του γηπέδου, πριν, μετά αλλά και κατά τη διάρκεια των βίαιων ταραχών.

Σε χαρακτηριστικό βίντεο από το εσωτερικό του γηπέδου, αμέσως μετά το δολοφονικό χτύπημα, γίνεται αντιληπτή η αναστάτωση που επικρατεί καθώς η θύρα των οργανωμένων οπαδών έχει αδειάσει.

Παράλληλα, άκρως διαφωτιστικά για την έρευνα των αρχών είναι και τα βίντεο που κατέγραψαν κάμερες κλειστού κυκλώματος έξω από το γήπεδο.

Ενδεικτικό είναι το περιεχόμενο βιντεοληπτικού υλικού από κάμερα κλειστού κυκλώματος, στον δρόμο έξω από τις εγκαταστάσεις του γηπέδου, αφού σε αυτό καταγράφεται καρέ-καρέ η στιγμή που διμοιρία των ΜΑΤ δέχεται επίθεση με βόμβες μολότοφ από τους δράστες.

Στο ίδιο βίντεο, αποτυπώνεται λίγες στιγμές μετά η έλευση του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που σπεύδει για τον άτυχο Λυγγερίδη, συνοδεία αστυνομικών, και δέχεται επίσης επίθεση.

Η μανία των χούλιγκανς είναι τέτοια εξάλλου που συνέχιζαν να ρίχνουν μολότοφ ακόμα και όταν ο Γιώργος Λυγγερίδης ήταν ήδη πεσμένος στο έδαφος, βαριά τραυματίας.

Άλλο βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος, τέλος, αποτυπώνει το κομβόι των δραστών οι οποίοι αφού πια έχουν εφοδιαστεί με τα όπλα πορεύονται με μηχανές και νοικιασμένα αυτοκίνητα προς το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στην περιοχή του Ρέντη.

