Πυρά Ανδρουλάκη κατά Κ. Καραμανλή: Δεν είπε κουβέντα

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους παρενέβη στη συζήτηση στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μετά την ομιλία του πρώην υπουργού Υποδομών Κ. Καραμανλή. Κατηγόρησε τον κ. Καραμανλή για απεριόριστη αλαζονεία, τονίζοντας πως δεν είπε κουβέντα για το πόρισμα της εθνικής αρχής διαφάνειας που είχε στο συρτάρι του, ούτε για το πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Απευθυνόμενος στους βουλευτές που χειροκρότησαν την τοποθέτηση του κ. Καραμανλή, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι κόμμα που κυβερνά έχει μηδενική ενσυναίσθηση. Μιλάμε για ένα έγκλημα με 57 θύματα και βλέπουμε χειροκροτήματα και χαμόγελα για τον άνθρωπο που από το βήμα της βουλής έλεγε ντροπή σε όσους έθεταν ζητήματα ασφάλειας του σιδηροδρομικού δικτύου. Αυτόν τον άνθρωπο χειροκροτείτε. Σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό σύστημα θα είχε παραιτηθεί."

Και συνέχισε λέγοντας: Δεν φταίει όμως αυτός που ήταν υποψήφιος. Είστε υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά και τις πράξεις του υπουργού που υποσχόταν ασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.