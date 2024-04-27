Διασύνδεση POS με ταμειακές μηχανές: Τέλος χρόνου - Λήγει την Μ. Τρίτη η προθεσμία

Η χρόνος τελειώνει και οι ελάχιστες επιχειρήσεις, περίπου το 5% - 6% του συνόλου, που δεν έχουν συμμορφωθεί, θα πρέπει να το πράξουν άμεσα, αν δεν θέλουν να βρεθούν μπροστά σε δυσάρεστες για το πορτοφόλι τους εκπλήξεις. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που ... αγνοούνται είναι περίπου 25.000.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δοθεί καμία άλλη παράταση και στις 2 Μαΐου θα εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος που θα καθορίζει τον οδικό χάρτη για την επόμενη ημέρα, αλλά και τον τρόπο επιβολής των προστίμων.

Ο υφυπουργός Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, σημειώνει, χαρακτηριστικά: «ξεκινάμε αμέσως και θα δημοσιοποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι θα ξεκινήσουν από τα «μεγάλα ψάρια» Δεν θα ξεκινήσουμε από τους μικρούς για να καταλήξουμε στους μεγάλους, διότι οι μεγάλοι προφανώς έχουν αυξημένους οικονομικούς πόρους και δυνατότητες. Πάντως, το 94% των υπόχρεων έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία διασύνδεσης ή έχει κλείσει το ραντεβού, ώστε το ζήτημα να έχει τελειώσει μέχρι το τέλος Απριλίου. Από τη δική μας πλευρά, ως Υπουργείο Οικονομικών, από σεβασμό στην προσπάθεια αυτών των συνεπών ανθρώπων, δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις στο υπόλοιπο 6%».

Η ΑΑΔΕ ήδη έχει ξεκινήσει μαζικούς ελέγχους και έχει προχωρήσει στην επιβολή των πρώτων προστίμων σε επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ, που δεν έπραξαν όσα προβλέπει η διαδικασία μέχρι στιγμής και οι εξηγήσεις τους κρίθηκαν «μη ικανοποιητικές». Οι έλεγχοι συνεχίζονται και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ασχέτως τζίρου, και θα ενταθούν τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, οι έλεγχοι αφορούν, πέραν της υποχρέωσης διασύνδεσης POS-ταμειακών και τη λειτουργία POS στις επιχειρήσεις των 35 κλάδων λιανικής που υποχρεούνται να τα έχουν εγκαταστήσει από 1η Απριλίου.

Μέσα στις επόμενες ώρες, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην αποστολή ενός ακόμη μαζικού ενημερωτικού email τόσο σε εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τη διασύνδεσή τους και έχουν προγραμματισμένο ραντεβού για να το κάνουν, όσο και σε εκείνες που δεν έχουν ανταποκριθεί καθόλου μέχρι σήμερα.

Οι καταληκτικές προθεσμίες

Έως την 30ή Απριλίου έχουν περιθώριο διασύνδεσης:

Οι επιχειρήσεις που δεν προχώρησαν στη διασύνδεση των συστημάτων τους εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου.

Οι επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις «all in one», που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης, παρά την πραγματοποίηση συναλλαγών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι έχουν προμηθευτεί κάποια λύση all in one αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγή θεωρούνται ως «μη συνδεδεμένοι»! Σημειώνεται ότι έχουν εγκριθεί επτά πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τέτοιες λύσεις.

Ειδικά οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακό σύστημα με λογισμικό ERP και πρέπει να ακολουθήσουν τον βασικό κανόνα διασύνδεσης της Α.1155/2023 για τα POS τους, υπενθυμίζεται ότι έχουν προθεσμία ως την 31η Μαΐου και σε περίπτωση προγραμματισμένου ραντεβού με σκοπό τη διασύνδεση εντός Ιουνίου 2024 έως το τέλος του συγκεκριμένου μήνα.

Τέλος, οι ταμειακές μηχανές των επιχειρήσεων που είναι κλειστές για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. εποχικότητα) και θα ανοίξουν μετά το τέλος του παραπάνω χρονοδιαγράμματος, θα πρέπει να διασυνδεθούν με τα τερματικά POS που διαθέτουν από την πρώτη ημέρα της επανέναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις, που δεν έχουν διασυνδέσει τα συστήματά τους ούτε έχουν προχωρήσει στον προγραμματισμό ραντεβού εντός Απριλίου, είναι αντιμέτωπες με την επιβολή προστίμων εφόσον δεν μπορούν να αιτιολογήσουν ότι δεν το έπραξαν για λόγους ανωτέρας βίας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται πρόστιμο:

10.000 ευρώ, εφόσον τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα,

20.000 ευρώ, εφόσον τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Τα πρόστιμα αυτά μειώνονται στο μισό για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους (πλην των τουριστικών). Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση τριπλασιάζονται.

Τέλος, υπενθυμίζεται πως από την 1η Απριλίου, 35 κλάδοι λιανικής υποχρεώνονται να έχουν εγκατεστημένα POS και να δέχονται συναλλαγές με κάρτες. Σε άλλη περίπτωση προβλέπεται πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ ανά παράβαση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.