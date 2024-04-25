Eκτιμήσεις για ανθοφορία και παραγωγή από τα ελαιόδεντρα- Θα έχουμε λάδι;

Με ταχείς ρυθμούς δείχνει να εξελίσσεται η πρόωρη φετινή ανθοφορία των ελαιοδέντρων σε όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας, αλλά και των άλλων Μεσογειακών χωρών, λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών του Χειμώνα και αρχών της φετινής 'Ανοιξης, σύμφωνα με τον Νίκο Μιχελάκη, Δρ. Γεωπόνο, πρώην Δ/ντή του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Επιστημονικό Σύμβουλο του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ).

Ιδιαιτέρα στην Κρήτη, η εξέλιξη της 'Ανθησης είναι ακόμα πιο προχωρημένη από ότι σε άλλες περιοχές και μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Μιχελάκη "...σε αρκετούς ελαιώνες παραλιακών και μεσογειακών περιοχών του νησιού άρχισε να κάνει ήδη την εμφάνιση της η καρπόδεση.

Οπωσδήποτε, όπως και πέρυσι, η πρόωρη άνθηση, αφού κατά την εμφάνιση της η υγρασία του εδάφους δεν έχει ακόμη εξαντληθεί σε επικίνδυνο βαθμό, προχωρεί σε επιτυχέστερη καρπόδεση. Αντίθετα, η οψιμότερη άνθηση, αν η ανομβρία συνεχιστεί, εξελίσσεται μέσα σε συνθήκες συνεχώς μειούμενης εδαφικής υγρασίας και άρα οι πιθανότητες για καλή καρπόδεση, περιορίζονται".

Δίνοντας συστάσεις για ξηρικούς και αρδευόμενους ελαιώνες ο Επιστημονικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης αναφέρει πως: "Από την πλευρά των παραγωγών πρέπει να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες ενέργειες, ώστε να αποκλειστούν η να περιοριστούν καταστροφικές επιδράσεις των ασυνήθιστων καιρικών συνθηκών. Έτσι, σε όλους τους ελαιώνες και ιδιαιτέρα στους ξερικούς, απαραίτητη φροντίδα είναι ο περιορισμός των απωλειών της εδαφικής υγρασίας πράγμα που μπορεί να γίνει με δυο τρόπους: Η καταστροφή των ζιζανίων, αν δεν έχει γίνει θα πρέπει να γίνει άμεσα. Και καλύτερος και οικολογικότερος τρόπος είναι η άμεση κοπή τους με χορτοκοπτικό και η παραμονή ξηρών στο έδαφος. Συστάσεις υπηρεσιών για μη καταστροφή των ζιζανίων γιατί ωφελούν τα παράσιτα της «Καλόκορης» κλπ, βεβαία πρέπει να παραμεριστούν μπροστά στην προτεραιότητα της καρπόδεσης.

Ο κάθαρος των δέντρων από λαίμαργους και ημίξηρους βλαστούς αποτελεί μια άλλη ενεργεία που ωφελεί όχι μονό στην καρπόδεση αλλά και στην γενικότερη ισορροπία των δέντρων. Στους αρδευόμενους ελαιώνες η εφαρμογή άρδευσης την περίοδο αυτή είναι όχι απλώς χρήσιμη αλλά πολύτιμη ενεργεία.

Αυτό έχει αποδειχτεί περίτρανα από δικά μας πολυετή πειράματα με τα οποία αποδείχτηκε ότι αρδεύσεις την 'Ανοιξη έχουν σχεδόν ίδιο αποτέλεσμα με αρδεύσεις σε όλη την περίοδο. Εξάλλου, την άνοιξη, δεν έχουν ακόμα αρχίσει οι ανάγκες ή σπατάλες του τουρισμού, ο οποίος μπορεί κάλλιστα να συνεργεί και όχι να ανταγωνίζεται την ελαιοκαλλιέργεια".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.