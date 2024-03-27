Ανδρουλάκης- Πρόταση δυσπιστίας: Θλιβερό να αναμασάτε ότι είμαστε διαπλεκόμενοι

Το γεγονός ότι είναι θλιβερό να αναπαράγεται ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι διαπλεκόμενο, τόνισε μιλώντας στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για την πρόταση δυσπιστίας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Απαντώντας στις κατηγορίες περί συμφερόντων που αποδόθηκαν στο ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, χαρακτήρισε τα περί διαπλοκής της παράταξης ως το πιο σύντομο ανέκδοτο και υποστήριξε πως η κυβέρνηση κρίνει εξ' ιδίων τα αλλότρια καθώς τα συμφέροντα είναι, όπως δήλωσε, προέκταση της ΝΔ.

«Όλα αυτά που λέτε και αναμασάτε ότι είμαστε διαπλεκόμενοι, είναι θλιβερά, κρίνετε εξ ιδίων τα αλλότρια» τόνισε χαρακτηρίζοντας την ΝΔ σιαμαία με την εγχώρια ολιγαρχία.

«Επηρεασμένοι στη ΝΔ από την οικογενειακή παράδοση του Μητσοτάκη που είναι γεμάτη συνωμοσιολογία, όπως το '65», σχολίασε μιλώντας ακόμη και για «ψεκασμένες θεωρίες».. στη γλώσσα Βελόπουλου.

«Μπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο καιρό, λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους όλο τον καιρό» συνόψισε μεταξύ άλλων.

Υπογράμμισε πως έχει ήδη περάσει μια μέρα από την έναρξη της συζήτησης μετά την πρόταση δυσπιστίας και η διαδικασία πρέπει να οδηγήσει σε συμπεράσματα.

Παρατήρησε δε πως τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα καθώς εντός της κοινοβουλευτικής αιθούσης επαναλαμβάνονται τα ίδια που λέγονται εδώ και πολύ καιρό στα τηλεπαράθυρα.

Ο κος Ανδρουλάκης κατηγόρησε μάλιστα τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη πως άλλα είπε το πρωί στον ΣΚΑΪ, άλλα είπε το βράδυ.

«Είπε ότι έφερε διάταξη μετά τις εκλογές...Το απόγευμα άλλαξε τα πράγματα και κατάλαβε ότι αυτό που είπε εκθέτει την κυβέρνηση της ΝΔ», συνόψισε.

Παράλληλα, σχολιάζοντας πως ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μίλησε για ανθρώπινο λάθος, διερωτήθηκε για το εάν υπάρχει απάντηση για τη σύμβαση 717 και την πρόταση της παράταξής του για προανακριτική.

Πηγή: skai.gr

