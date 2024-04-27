Λογαριασμός
Το καλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου για το 2024, σύμφωνα με τους ταξιδιώτες του Tripadvisor 

Στο ορεινό θέρετρο Gramado της Βραζιλίας, όπου τον 19ο αιώνα εγκαταστάθηκαν Γερμανοί άποικοι. 

Hotel Colline de France

Τα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου για το 2024 ψήφισαν οι ταξιδιώτες του Tripadvisor, βαθμολογώντας τις εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες και την άνεση των δωματίων. 

Πρώτο στη λίστα των Travelers’ Choice Awards με την υψηλότερη βαθμολογία αναδείχθηκε το Hotel Colline de France, στο χωριό Gramado της Βραζιλίας.

βραζιολ

Μικρό αλλά υπερπολυτελές, με ευρύχωρα «βασιλικά» δωμάτια και ονειρικά άνετα κρεβάτια, εντυπωσιακό spa, εξαιρετικό εστιατόριο και φιλόξενο προσωπικό, το ξενοδοχείο απέσπασε βαθμολογία 5 και στις 4.620 κριτικές. 

Hotel Colline de France

βραζιλ

Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται το υπερπολυτελές θέρετρο - νησί OBLU SELECT Lobigili, ένας εξωτικός παράδεισος στις  Μαλδίβες

μαλδιβεσ

«Φανταστείτε ένα απομονωμένο περιβάλλον μόνο για ενήλικες με μοντέρνα καταλύματα, ιδιωτικές πισίνες και εκπληκτική θέα…  . Απολαύστε εκπληκτικό φαγητό στο υποβρύχιο εστιατόριο του ξενοδοχείου και χαλαρώστε στο χαλαρωτικό σπα με αναζωογονητικές περιποιήσεις… » - το φανταστήκαμε… 

μαδιβεσ

μαλδιβεσ

μαλδιβεσ

Τρίτο στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών ήρθε το La Siesta Hoi An Resort & Spa, ένα μπουτίκ ξενοδοχείο στο Hoi An του Βιετνάμ

βιετναμ

«Το θέρετρο είναι γνωστό για την εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών, την αποικιακή γοητεία και την πολυτελή ατμόσφαιρα που δημιουργεί αξέχαστες εμπειρίες» αναφέρει το κείμενο που το συνοδεύει, με εντυπωσιακές φωτογραφίες...

βιεταμ

βιτεναμ

βιετναμ

Δείτε εδώ όλη τη λίστα

