Τα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου για το 2024 ψήφισαν οι ταξιδιώτες του Tripadvisor, βαθμολογώντας τις εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες και την άνεση των δωματίων.

Πρώτο στη λίστα των Travelers’ Choice Awards με την υψηλότερη βαθμολογία αναδείχθηκε το Hotel Colline de France, στο χωριό Gramado της Βραζιλίας.

Μικρό αλλά υπερπολυτελές, με ευρύχωρα «βασιλικά» δωμάτια και ονειρικά άνετα κρεβάτια, εντυπωσιακό spa, εξαιρετικό εστιατόριο και φιλόξενο προσωπικό, το ξενοδοχείο απέσπασε βαθμολογία 5 και στις 4.620 κριτικές.

Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται το υπερπολυτελές θέρετρο - νησί OBLU SELECT Lobigili, ένας εξωτικός παράδεισος στις Μαλδίβες.

«Φανταστείτε ένα απομονωμένο περιβάλλον μόνο για ενήλικες με μοντέρνα καταλύματα, ιδιωτικές πισίνες και εκπληκτική θέα… . Απολαύστε εκπληκτικό φαγητό στο υποβρύχιο εστιατόριο του ξενοδοχείου και χαλαρώστε στο χαλαρωτικό σπα με αναζωογονητικές περιποιήσεις… » - το φανταστήκαμε…

Τρίτο στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών ήρθε το La Siesta Hoi An Resort & Spa, ένα μπουτίκ ξενοδοχείο στο Hoi An του Βιετνάμ.

«Το θέρετρο είναι γνωστό για την εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών, την αποικιακή γοητεία και την πολυτελή ατμόσφαιρα που δημιουργεί αξέχαστες εμπειρίες» αναφέρει το κείμενο που το συνοδεύει, με εντυπωσιακές φωτογραφίες...

Πηγή: skai.gr

