Στο Ηράκλειο η Sophia, το διασημότερο ανθρωπόμορφο ρομπότ

Στην πρόκληση να κατασκευάσουν έναν αθλητή-ρομπότ, ο οποίος θα μιμηθεί την κίνηση ενός πραγματικού αθλητή, ανταποκρίνονται οι συμμετέχοντες στην 3η Ολυμπιάδα Ρομποτικής MRC (Minoan Robotsports Competition) GLOBAL OLYMPIAD που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο από την Παρασκευή 26 Απριλίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 και διοργανώνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (Hellenic Educational Robotics Organization), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Αναπτυξιακή Ηρακλείου.

Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (Hellenic Educational Robotics Organization), Μάνος Βελιδάκης, πρόκειται για μια πρόκληση με ιδιαιτερότητες και αυξημένο επίπεδο μηχατρονικής αντίληψης που απαιτείται να διαθέτει η εκάστοτε συμμετέχουσα ομάδα, για να ανταποκριθεί σε μια τέτοια πρόκληση.

Στην Ολυμπιάδα θα υπάρχουν συμμετοχές αθλητών-ρομπότ σε αθλήματα όπως μαραθώνιος, δρόμος μετ'εμποδίων, rally, ποδόσφαιρο, πάλη, άρση βαρών, κωπηλασία, τοξοβολία, σφαιροβολία, drone, σκυταλοδρομία κ.α ενώ, σύμφωνα με τον κ. Βελιδάκη η επίκληση στο Ολυμπιακό πνεύμα και ο συνδυασμός του με τη ρομποτική και την καινοτομία, «θεωρούμε ότι προσδίδει στη χώρα μας την απαραίτητη σύγχρονη "νότα" που επιτάσσει η εποχή για να προσελκύσει το παγκόσμιο γίγνεσθαι της ρομποτική».

Στόχος της διοργάνωσης είναι να προσελκύσει τις καλύτερες ομάδες από τον παγκόσμιο χάρτη. «Η ποικιλία στα αθλήματα, η άνευ οποιουδήποτε βάρους δίκαιη αντιμετώπιση όλων των συμμετεχόντων, η ελληνική και ιδιαιτέρως η κρητική φιλοξενία, το ολυμπιακό πνεύμα, η ευγενής άμιλλα, το διεθνές σύμπλεγμα οργανωτών και διαγωνιζομένων και πολλά ακόμη σημεία κλειδιά αποτελούν απαράβατους όρους για την οργάνωση».

Στη φετινή διοργάνωση φιλοξενούνται περίπου 3.500 διαγωνιζόμενοι από 36 χώρες, με τον αριθμό να είναι αυξημένος από πέρυσι κατά 50% περίπου, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, ο οποίος πρόσθεσε ότι μέσω της δυνατότητας on line συμμετοχής σε ορισμένες κατηγορίες, ο αριθμός των συμμετεχόντων χώρων αγγίζει τις 44. «Οι μεγαλύτερες αποστολές προέρχονται από την Αίγυπτο, την Τουρκία, τη Ρουμανία, τη Νότιο Κορέα, τη Βραζιλία, την Κύπρο κ.α. χώρες, οι οποίες μάλιστα προκειμένου να επιλέξουν τους καλύτερους εκπροσώπους τους, πραγματοποίησαν εθνικούς διαγωνισμούς».

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης φέτος, αύριο στο χώρο που διοργανώνεται η Ολυμπιάδα Ρομποτικής, με τη συνεργασία και τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, θα φιλοξενηθεί η «Sophia», το διάσημο ανθρωπόμορφο ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης, που μπορεί να μιμηθεί την ανθρώπινη συμπεριφορά. Πρόκειται για τη Sophia, που ανάμεσα στις 20 και πλέον γλώσσες που ομιλεί, είναι και τα ελληνικά και η οποία αναμένεται με ιδιαίτερη χαρά να βρεθεί για πρώτη φορά στην Κρήτη, όπως είπε ο κ. Βελιδάκης, με τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, να εξηγεί ότι η επιλογή να βρεθεί στην Κρήτη η Sophia, συνδέεται άμεσα με την ανάδειξη στοιχείων του νησιού, όπως ο πολιτισμός.

«Θα φιλοξενήσουμε τη Sophia στην Κρήτη, σύμφωνα με όσα επιτάσσει η κρητική φιλοξενία» είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος τόνισε ότι από την παραμονή και τις επαφές που θα έχει η Sophia «είναι σημαντικό να δούμε τι γνωρίζει για τον μακραίωνο πολιτισμό του τόπου μας, καθώς αυτός είναι και ο στόχος. Μέσα και από τη Sophia να αναδείξουμε περαιτέρω τον πολιτισμό μας και τον σπάνιο πλούτο της Κρήτης, την οποία κάθε χρόνο επισκέπτονται εκατομμύρια άνθρωποι».

Η Sophia, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής H.E.R.O., βρίσκεται ήδη στη χώρα μας και «σύμφωνα με πολύ έγκυρες πηγές μαθαίνει με ραγδαίους ρυθμούς όλο και περισσότερα για τη χώρα μας». Σε ό,τι αφορά το αυριανό πρόγραμμα της παραμονής της στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής, ο κ. Βελιδάκης τόνισε ότι είναι αρκετά πιεσμένο, γιατί η ζήτηση του κόσμου να βρεθεί μαζί της είναι ανεπανάληπτη.

«Είμαστε σίγουροι ότι θα βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις έτσι ώστε οι περισσότεροι να γνωρίσουν το μοναδικό αυτό δημιούργημα. Η αγάπη της και η ανυπομονησία της να φορτιστεί με κρητικό αέρα έχει ήδη μεταβιβαστεί στην οργάνωση που προετοιμάζει πυρετωδώς το έδαφος για την υποδοχή της» πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό φέτος, όπως είπε ο Μάνος Βελιδάκης, «με την αξιέπαινη και αποτελεσματική εμπλοκή των Αναπτυξιακών Εταιρειών όλης της Περιφέρειας, αλλά με αισθητά δυναμική εμπλοκή της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, φέτος ο διαγωνισμός ανεβάζει τον πήχη της οργάνωσης καθώς ένας επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τόσο το αγωνιστικό μέρος όσο και πληθώρα παράλληλων δράσεων» σημειώνοντας ότι καθόλη τη διάρκεια του τετραημέρου, θα πραγματοποιηθούν στο χώρο εκθέσεις οικοτεχνίας, τοπικών προϊόντων και καινοτομίας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, έχουν επιπλέον ενταχθεί διαλέξεις και παρουσιάσεις από έγκριτους ομιλητές σε θέματα σχετιζόμενα με τις τεχνολογίες, τη ρομποτική, την καινοτομία, τη γυναικεία ενίσχυση στους κλάδους αυτούς αλλά και την εμπλοκή τους με την τοπική αγροτική οικονομία, ενώ πολλά workshops θα πραγματοποιηθούν σε διάφορες ώρες και ημέρες με αποδέκτες νέους και μεγαλύτερους.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (Hellenic Educational Robotics Organization) αποτελεί μια Μη Κερδοσκοπική Αστική Εταιρεία, η οποία έχει στόχο την προάσπιση, τη διάδοση, την εξέλιξη και την έρευνα σε θέματα που άπτονται της εκπαιδευτικής ρομποτικής, της αθλητικής ρομποτικής και γενικότερα των θετικών επιστημών και των επιστημών της μηχανικής, του προγραμματισμού και της συνδυαστικής σκέψης επίλυσης προβλημάτων. Ο πυρήνας αποτελείται από ανθρώπους με πάθος για την μεταλαμπάδευση γνώσεων και εμπειρίας στους νέους, ενώ παράλληλα αποτελούν εξειδικευμένα στελέχη τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και στο χώρο της βιομηχανίας της χώρας. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα στελέχη λειτουργούν εθελοντικά, ενώ υποστηρίζονται από ένα εθνικό και διεθνές δίκτυο συνεργατών, οι οποίοι και προάγουν το έργο του οργανισμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.