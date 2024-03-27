Σε μια ψύχραιμη αποτίμηση του τι ακριβώς έχει συμβεί στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών θα προβεί την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ. Θα τονίσει ότι ο ίδιος και η κυβέρνηση έχουν πίστη στη Δικαιοσύνη ότι θα κάνει τη δουλειά της. Όλοι κρινόμαστε από αυτήν, κανένας δεν είναι εκ των προτέρων αθώος ή ένοχος, αναμένεται να τονίσει ο κ. Μητσοτάκης στην παρέμβασή του στη Βουλή.

Ταυτόχρονα, θα βάλει μια «κόκκινη γραμμή» στην εργαλειοποίηση των θυμάτων της τραγωδίας από την αντιπολίτευση, ενώ θα περιγράψει και πώς φτάσαμε σε αυτή την πρόταση δυσπιστίας από τον κ. Ανδρουλάκη, αλλά και τι ακριβώς διακυβεύεται με αυτήν.

Σημειώνεται ότι συνεργάτες του πρωθυπουργού προϊδεάζουν ότι η ομιλία του «ίσως και να έχει εκπλήξεις».

«Πρόθυμος και μπροστινός» συμφερόντων ο Ανδρουλάκης

Σε μια πρώτη αποτίμηση που κάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συζήτηση στη Βουλή, εκτιμούν ότι η αντιπολίτευση δεν έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί την ανείπωτη τραγωδία των Τεμπών, κάτι που ήταν ο στόχος της. Εξαπολύουν σφοδρά πυρά για τη στάση της αντιπολίτευσης να σπεύσει να εκμεταλλευτεί το τραγικό δυστύχημα προκειμένου να αποκομίσει πολιτικά οφέλη. «Ο κ. Ανδρουλάκης από τη μια είναι στριμωγμένος, γιατί ταυτίζεται με συγκεκριμένα συμφέροντα σε αυτή την υπόθεση, αλλά και για τον τρόπο που χειρίστηκε αυτή την υπόθεση ως πρόθυμος και μπροστινός» δηλώνουν, ενώ για τον κ. Κασσελάκη λένε πως δεν δίνει καμιά απάντηση για τα θέματα και τα ερωτήματα που του έχει θέσει η κυβέρνηση.

«Καμία απάντηση για τα ερωτήματα»

Τέσσερις ημέρες έχουν περάσει και δεν έχει απαντηθεί ο πυρήνας των ερωτημάτων που μας οδήγησαν στην πρόταση δυσπιστίας αναφέρουν από πλευράς τους στον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, όλα έχουν σχέση με τις συνομιλίες τη μοιραία νύχτα του δυστυχήματος των Τεμπών. Ποιοι είχαν πρόσβαση στα ηχητικά, ποιοι παρέλαβαν το στικάκι, ποιοι προχώρησαν στο μοντάζ των ηχητικών συνομιλιών, και το πιο βασικό ερώτημα όπως λένε, ποιοι τα προώθησαν σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα, στην Κουμουνδούρου πηγαίνουν ένα βήμα παρακάτω, λέγοντας ότι «το συγκεκριμένο ερώτημα πρέπει να το θέσει και η Εισαγγελία».

«Δεν κρύφτηκα, δεν κρύβομαι, και δεν θα κρυφτώ»

Δεν κρύφτηκα, δεν κρύβομαι, και δεν θα κρυφτώ πίσω από καμία βουλευτική ασυλία, δήλωσε ο Κώστας Αχ. Καραμανλής για τα Τέμπη στην ομιλία του στη Βουλή στο πλαίσιο της πρότασης δυσπιστίας που κατατέθηκε από κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα τοποθετούμαι αποκλειστικά και μόνο θεσμικά. Εγώ ο ίδιος είχα ζητήσει πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τα Τέμπη με συγκεκριμένο κατηγορητήριο για να δούμε ποια έχει βάση εδώ στη Βουλή, όχι σε λαϊκά δικαστήρια. Δεν κρύφτηκα, δεν κρύβομαι, και δεν θα κρυφτώ πίσω από καμία βουλευτική ασυλία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Σε ότι αφορά την σύμβαση 717 ο κ. Καραμανλής είπε ότι όταν έφτασε στα χέρια του όφειλε να την ολοκληρώσει, αντί να την ακυρώσει.

«Δεν είπε κουβέντα»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους παρενέβη στη συζήτηση στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μετά την ομιλία του πρώην υπουργού Υποδομών Κ. Καραμανλή. Κατηγόρησε τον κ. Καραμανλή για απεριόριστη αλαζονεία, τονίζοντας πως δεν είπε κουβέντα για το πόρισμα της εθνικής αρχής διαφάνειας που είχε στο συρτάρι του, ούτε για το πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Απευθυνόμενος στους βουλευτές που χειροκρότησαν την τοποθέτηση του κ. Καραμανλή, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι κόμμα που κυβερνά έχει μηδενική ενσυναίσθηση. Μιλάμε για ένα έγκλημα με 57 θύματα και βλέπουμε χειροκροτήματα και χαμόγελα για τον άνθρωπο που από το βήμα της βουλής έλεγε ντροπή σε όσους έθεταν ζητήματα ασφάλειας του σιδηροδρομικού δικτύου. Αυτόν τον άνθρωπο χειροκροτείτε. Σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό σύστημα θα είχε παραιτηθεί."

Και συνέχισε λέγοντας: Δεν φταίει όμως αυτός που ήταν υποψήφιος. Είστε υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά και τις πράξεις του υπουργού που υποσχόταν ασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

