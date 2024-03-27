Θα καταψηφίσει την πρόταση δυσπιστίας ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Κατσιβαρδάς. Όπως είπε ο προερχόμενος από την ΚΟ Σπαρτιάτες βουλευτής, ο πρόταση δυσπιστίας «δεν θα συμβάλει σε απολύτως τίποτα, τη στιγμή την οποία θεωρώ ότι η πατρίδα χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση».

Σύμφωνα με τον κ. Κατσιβαρδά, η πρόταση τον βρίσκει αντίθετο καθώς «παρατήρησα ότι τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συλλήβδην της Αριστεράς να διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους και να επιχειρούν υπό τα δικά τους κομματικά γυαλιά κατ' ουσίαν να σφετεριστούν και να οικειοποιηθούν τον ανθρώπινο πόνο». Σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει νωπή εντολή.

Υπέρ της πρότασης ο Μ. Χουρδάκης

Την στήριξη του στην πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των Τεμπών, δήλωσε από το βήμα της Βουλής, ο ανεξάρτητος βουλευτής, Μανώλης Χουρδάκης, τονίζοντας ότι «πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος δικαίου, πριν η δυσπιστία γίνει δυσφορία».

Όπως υποστήριξε ο κ. Χουρδάκης, « υπάρχει δυσπιστία της κοινωνίας απέναντι στους χειρισμούς της κυβέρνησης σε όλους τους τομείς, οικονομία, παιδεία, υγεία, εθνικά θέματα» και πρόσθεσε ότι «πρέπει να βγει από το καβούκι της αλαζονείας του 41%».

«Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων εκφράζει τη δυσπιστία της απέναντι στους χειρισμούς σας σε όλους τους τομείς. Και αποδεικνύεται ότι αρχικό και μοναδικό σας μέλημα στην κυβέρνηση ήταν να μπαζωθούν οι πολιτικές και ποινικές σας ευθύνες», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χουρδούκης και συμπλήρωσε:

«Το αφήγημα που προβάλλεται για ανθρώπινο λάθος είναι μόνο για να αποκρύψετε την αλήθεια. Όπως και το αφήγημα του κ. Μαρινάκη και του κ. Βορίδη που ισχυρίζονται ότι δήθεν η πρόταση δυσπιστίας υποκινείται από συμφέροντα. Είναι αυτά τα συμφέροντα που εκείνες τις τραγικές εκείνες ώρες για τις οικογένειες και την ελληνική κοινωνία έκρυβαν την αλήθεια για να μην τσαλακωθεί η εικόνα σας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

