Δεκάδες ανεμοστρόβιλοι έπληξαν χθες Παρασκευή τις κεντρικές ΗΠΑ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές αλλά και τον τραυματισμό τουλάχιστον τριών ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές.

Περισσότεροι από 70 ανεμοστρόβιλοι καταγράφηκαν σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), κυρίως γύρω από την πόλη Όμαχα στη Νεμπράσκα και κοντά στην Άιοβα.

Οι φωτογραφίες που τράβηξαν κυνηγοί ανεμοστρόβιλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τεράστιους μαύρους στρόβιλους να σαρώνουν τον ουρανό και να παίρνουν μαζί τους σκόνη, χώμα και ό,τι άλλο βρίσκουν στο πέρασμά τους.

Δεκάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές, τρένα εκτροχιάστηκαν και καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος κόπηκαν.

🎥: Video of tornado at Eppley Airport. pic.twitter.com/32c3apUIoe — Omaha + Sarpy WX (@Omaha_SarpyWX) April 26, 2024

Στο Έλκχορν, προάστιο της Όμαχα, φωτογραφίες δείχνουν σπίτια να έχουν ισοπεδωθεί, στέγες να έχουν αποκολληθεί και δέντρα γυμνά από φύλλα.

«Οι διασώστες συνεχίζουν να ελέγχουν τις πληγείσες κατοικίες και προσφέρουν βοήθεια σε τυχόν τραυματίες», ανέφερε η αστυνομία της Όμαχα στο Χ.

Πιο νότια, κοντά στην πόλη Λίνκολν, ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε βιομηχανικό υπόστεγο το οποίο και κατέρρευσε. Σε αυτό βρίσκονταν περίπου 70 άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να απομακρυνθούν, όμως τρεις εξ αυτών έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ανακοίνωσαν οι αρχές της κομητείας Λάνκαστερ.

One of the most craziest & terrifying video of ongoing Tornado in Nebraska, Omaha!



These scenes are not from a Sci-fi movie or AI generated twisters visuals, it's happening for real right now ! 🤯#Tornado #Omaha pic.twitter.com/0BodQd1ULX — Syed Hamza 👑 (@TheSavageHamza) April 27, 2024

Η NWS εξέδωσε χθες πολλές προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλους που αφορούσαν διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ. Προβλέπει εξάλλου ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί και σήμερα και θα φτάσει ως το Τέξας.

Οι ανεμοστρόβιλοι, ένα εντυπωσιακό μετεωρολογικό φαινόμενο που είναι δύσκολο να προβλεφθεί, είναι σχετικά συχνοί στις ΗΠΑ, κυρίως στο κεντρικό και το νότιο τμήμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

