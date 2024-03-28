"Δεν γνωρίζουμε σε τι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις αναφέρεται ή επινοεί εκ των υστέρων ο κύριος Παππάς", τονίζουν πηγές της Νέας Αριστεράς.

«Ξέρουμε όμως ότι χρειάστηκε να περάσουν 24 και πλέον ώρες από την αποκάλυψη της Κυριακής, αντιπαραθετικές διαρροές κι ένα ακατάληπτο μήνυμα του κυρίου Κασσελακη, για να καταλήξει τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ να υπογράψει την πρόταση δυσπιστίας. Ξέρουμε επίσης ότι η Νέα Αριστερά κατέθεσε δημόσια την πρόσκληση στα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για την υποβολή πρότασης δυσπιστίας στις 6 Μαρτίου», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

«Ξέρουμε επιπλέον, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε να την αρνηθεί με το επιχείρημα -δια στόματος της κυρίας Κεχαγιά- ότι μια πρόταση δυσπιστίας θα συσπειρώσει τη Νέα Δημοκρατία και έτσι εξυπηρετεί την κυβέρνηση. Ξέρουμε τέλος, ότι το πρωί της 24ης Μαρτίου ο Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε με σαφήνεια ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να πέσει. Αργότερα ο κύριος Ανδρουλάκης επανέφερε την πρόταση της Νέας Αριστεράς την οποία προφανώς στηρίξαμε. Όλα αυτά είναι γεγονότα. Όπως γεγονός είναι ότι ο κύριος Παππάς με τη δήλωσή του προσέφερε σήμερα μια πολύτιμη υπηρεσία στη Νέα Δημοκρατία. Το γιατί επέλεξε να το κάνει ας το απαντήσει ο ίδιος ή ο πρόεδρος του κόμματος του», καταλήγουν οι πηγές της Νέας Αριστεράς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.