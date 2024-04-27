Κυβερνητικές πηγές για συνέντευξη Κασσελάκη: Άρρητα ρήματα, συκοφαντίες, αλαζονεία και απολιτίκ λαϊκισμός

Σκληρή κριτική στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη, αναφορικά με όσα είπε στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ το πρωί του Σαββάτου, ασκούν κυβερνητικές πηγές, σημειώνοντας ότι «κάθε του συνέντευξη κοστίζει 10-15 δισ. παραπάνω για τους Έλληνες φορολογουμενους».

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν: «Άρρητα ρήματα, συκοφαντίες, αλαζονεία και απολιτίκ λαϊκισμός. Κοινώς, μια από τα ίδια από τον κ. Κασσελάκη. Κάθε του συνέντευξη 'κοστίζει' 10-15 δις παραπάνω για τους Έλληνες φορολογούμενους με βάση τις νέες παροχές που ανακοινώνει. Έχει χάσει τον λογαριασμό, ξεπερνώντας ακόμα και τις εποχές που ο ΣΥΡΙΖΑ θα άλλαζε την Ευρώπη με τα γνωστά αποτελέσματα για όλους μας».

