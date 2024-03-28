Να πάψουμε να παράγουμε περισσότερο διχασμό απ' όσο μπορεί να καταναλώσει η χώρα, κάλεσε την αντιπολίτευση ο υπουργός Παιδείας, Κυρ. Πιερρακάκης μιλώντας επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Αφού εξέφρασε την εμπιστοσύνη του ότι η Δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που πρέπει για την υπόθεση των Τεμπών, ο κ. Πιερρακάκης επέκρινε εκείνους που αντί να αναπτύξουν προγραμματικό λόγο και εναλλακτικές προτάσεις, «ασχολούνται με το πως θα κοντύνουν την κυβέρνηση»: Χρησιμοποιούν, δε, πλέον όλα τα μέσα, δηλητηριάζουν θεσμούς χρόνων, θυσιάζουν την αξιοπιστία ακόμα και των δικαστικών λειτουργών και των δικηγόρων, που είναι επιφορτισμένοι για το αδιάβλητο των εκλογών, ενώ δεν συμβάλλουν στο ελάχιστο να πάει, έστω και ένα βήμα, η χώρα, μπροστά. Αντιθέτως θέλουν να την γυρίσουν προς τα πίσω, διότι εκεί είναι που κατοικοεδρεύουν οι πεποιθήσεις και πρακτικές τους» είπε ο κ. Πιερρακάκης.

Όπως παρατήρησε, ένα πολιτικό σύστημα και μία χώρα που την κατατρώει το μικρόβιο του διχασμού και η σύγκρουση χωρίς μέτρο και αρχές, υπονομεύει το μέλλον της. «Διαμορφώνει συνθήκες υστέρησης και παρακμής. Μία χώρα που δεν συμφωνεί στα στοιχειώδη και τα αυτονόητα, διώχνει τους ανθρώπους της και τα νέα παιδιά που δεν έχουν καιρό για χάσιμο. Διότι αυτό είναι που συνέβη στα χρόνια του διχασμού και της υστέρησης, που αφήσαμε πίσω μας. Μας αποχαιρέτησαν πολλοί για χώρες που συμφωνούν στα στοιχειώδη και προοδεύουν. Δεν πρέπει να αφήσουμε ποτέ αυτό να ξανά συμβεί».

Μιλώντας για τη σύμβαση 717, είπε ότι η συζήτηση, κάποια στιγμή, φτάνει σε έναν παραλληλισμό με τον τηλεφωνικό αριθμό 112 και το Μάτι. «Δεν θα μιλήσω για τις ατυχίες και τους ντροπιαστικούς χειρισμούς εκείνης της βραδιάς. Ούτε και το γεγονός ότι η δίκη για το Μάτι καθυστέρησε χρόνια ενώ για τα Τέμπη ξεκινά άμεσα. Θα πω μόνο ότι ήτανε σαφές ότι, εάν το 112 λειτουργούσε εκείνο το καλοκαίρι θα είχε αποτραπεί ο θάνατος τόσων ανθρώπων. Δεν λειτούργησε ούτε και λειτουργούσε ούτε το καλοκαίρι του 2019, που ανέλαβε τη διακυβέρνηση η ΝΔ. Και έτυχε η ευθύνη για την ολοκλήρωση αυτού του συστήματος να βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στο υπουργείο του οποίου ήμουν επικεφαλής εκείνη την περίοδο, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είπε ο κ. Πιεραρκάκης και πρόσθεσε: Ενώ η σύμβαση ολοκληρωνόταν το Δεκέμβριο του 2019, ενεργοποιήσαμε μία μεταβατική λύση η οποία ήταν έτοιμη μέσα σε λίγες εβδομάδες, και βέβαια η σύμβαση ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο. Και όλο αυτό συνέβη επενδύοντας με κάθε τρόπο ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε κάθε πτυχή του θέματος και να μπορέσει το σύστημα να λειτουργήσει. Αυτό, συνέχισε ο υπουργός Παιδείας, είναι ένα παράδειγμα της μέριμνας της κυβέρνησης για την ασφάλεια των πολιτών. «Δεν σκέφτηκε όμως ποτέ κανείς από εμάς ότι μπορούσε να εργαλειοποιήσει αυτή τη συνθήκη για να πλήξουμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους ή να προσπαθήσουμε να τους αποδώσουμε ποινικές ευθύνες σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι αυτή είναι μία διαφορά που πρέπει να αξιολογηθεί» τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Τέλος, επέκρινε την αντιπολίτευση ότι «σπεύσατε να υιοθετήσετε έναν παρελκυστικό τίτλο δημοσιεύματος, για να καταθέσετε μία ακραία πρόταση δυσπιστίας, ενώ όλα τα ζητήματα, τα οποία θίγονται έχουν απαντηθεί αναλυτικά, ενώ όλο το υλικό είδε άμεσα το φως της δημοσιότητας, και όλα προφανώς ήταν εξαρχής αμέσως στα χέρια της δικαιοσύνης: Αυτό δείχνει έλλειψη σοβαρότητας και ότι κάποιοι δεν μπορούν να διαχειριστούν την εσωτερική τους δυσπιστία και γι' αυτό επιλέγουν να την εξάγουν σε αυτή την αίθουσα» υπογράμμισε ο υπουργός Παιδείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

