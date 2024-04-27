Αποφασίζει για ενδεκάδα και Μπερνάρ ο Τερίμ

Την προετοιμασία του για το ματς με τον Άρη στη Λεωφόρο ολοκληρώνει σήμερα ο Παναθηναϊκός και υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα σχετικά με την ομάδα που θα παρατάξει ο Φατίχ Τερίμ.

Για να γίνει εκτίμηση για την ενδεκάδα που θα επιλέξει ο Τούρκος τεχνικός θα πρέπει πρώτα να ανακοινωθεί η αποστολή. Το σίγουρο είναι ότι σκοπεύει να προβεί σε αλλαγές ο 70χρονος προπονητής σε σχέση με τις επιλογές που έκανε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ την Τετάρτη (24/4). Όταν και παρέταξε το «τριφύλλι» με Ντραγκόφσκι, Κώτσιρα, Ακαϊντίν, Γεντβάι, Χουάνκαρ, Αράο, Τσέριν, Μπακασέτα, Παλάσιος, Λημνιό και Ιωαννίδη. Οι δεδομένες αλλαγές είναι στο κέντρο της άμυνας, αφού Γεντβάι και Ακαϊντίν συμπλήρωσαν κάρτες και το δίδυμο στα στόπερ αναμένεται να είναι το Ούγκο-Αράο.

Σε ό,τι αφορά τον Μπερνάρ, ο οποίος δεν έπαιξε λεπτό απέναντι στους «κιτρινόμαυρους», έπειτα από τον τραυματισμό που υπέστη κόντρα στη Λαμία, το πιθανότερο σενάριο είναι να μην αγωνιστεί ούτε απέναντι στους «κίτρινους». Φαίνεται ότι το τιμ των «πρασίνων» δεν θα ρισκάρει, καθώς ακολουθούν δύσκολα και κρίσιμα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι απίθανο να χρησιμοποιηθεί ο Βραζιλιάνος, αλλά αυτήν τη στιγμή μοιάζει δύσκολο.

