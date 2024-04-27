Εκκλησία και πολιτική με φόντο τις ευρωεκλογές

Του Αντώνη Αντζολέτου

Είναι ίσως η πρώτη φορά που η Εκκλησία, χωρίς η ηγεσία της να το επιθυμεί, μπαίνει τόσο δυνατά στο «παιχνίδι» της κάλπης. Και το γεγονός πως στις 9 Ιουνίου θα καθοριστούν οι εκπρόσωποι της χώρας στις Βρυξέλλες - και όχι η νέα κυβέρνηση - καταδεικνύει πόσο πολωμένο είναι το κλίμα. Όταν στις 15 Φεβρουαρίου ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών απελευθερώθηκαν αρκετές δυνάμεις που δεν χαρακτηρίζονται ορθολογικές. Ένα θέμα κοινωνικό που έβαζε τέλος σε διαχωρισμούς αποτέλεσε δυστυχώς το έναυσμα για κάποιους ακραίους κύκλους και μη να καπηλευτούν τη θρησκεία και στο όνομά της να λειτουργήσουν ψηφοθηρικά. Η αλλοίωση του μηνύματος της πίστης, του σεβασμού και της αλληλοϋποστήριξης αποτελεί γεγονός το τελευταίο διάστημα.

Στο τεταμένο κλίμα που έχει προκληθεί δεν βοήθησαν και πολλοί ιεράρχες που στοχοποίησαν πολιτευτές οι οποίοι υποστήριξαν την ανάγκη για ισότητα.

Τα αποτελέσματα αποτυπώθηκαν την εβδομάδα που πέρασε στη Βουλή όπου η Ολομέλεια μετατράπηκε για πρώτη φορά σε «ριγκ» με τον Κωνσταντίνο Φλώρο, πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών, να φέρεται να επιτίθεται και να χτυπά τον Βασίλη Γραμμένο από την Ελληνική Λύση. Η διαμάχη που έχει ξεκινήσει στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας τρομάζει και εντάσσεται σε ένα περιβάλλον ακραίων συμπεριφορών που έχει μεταφερθεί και στους ναούς. Είχε προηγηθεί ο Νίκος Παπαδόπουλος από τη Νίκη ο οποίος προσπάθησε να δικαιολογήσει τα χαστούκια στις εκκλησίες και στη συνέχεια επιχείρησε να τα μαζέψει.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε από τους βουλευτές που ψήφισαν το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια να μην πάνε στις εκκλησίες το Πάσχα προκειμένου να μην προκαλέσουν και το σκηνικό ξαναπήρε «φωτιά».

Ο Αρχιεπίσκοπος κ.Ιερώνυμος απέδειξε για άλλη μια φορά πως είναι ένας σεπτός Ιεράρχης, καθώς καταδίκασε τέτοιου είδους δηλώσεις. «Μύλος» έχει γίνει το πολιτικό σκηνικό και άπαντες απεύχονται τα χειρότερα ενόψει των εορτών και της Μεγάλης Εβδομάδας.

Από όλη αυτή την αναταραχή είναι σαφές πως πολιτικό κόστος είχε η τωρινή κυβέρνηση που αποφάσισε να ψηφίσει το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών πριν στηθούν οι ευρωκάλπες. Η ενίσχυση ειδικά της Ελληνικής Λύσης εκτιμάται ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτήν την πρωτοβουλία. Ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι σαφές πως δεν επιθυμεί να διαρραγούν οι σχέσεις του με την Εκκλησία για αυτό χθες διαχώρισε τη θέση του από τον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Χήτα, όταν εκείνος χρησιμοποίησε άκομψες εκφράσεις για τον Αρχιεπίσκοπο.

Σε αυτό το τρίμηνο και οι σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας με την Ιεραρχία πέρασαν από «χίλια κύματα». Ο πρωθυπουργός είχε να συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπό από τις 8 Ιανουαρίου – ένα ραντεβού που είχε λάβει χώρα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας - και χθες με την κοινή παρουσία τους στο Δήλεσι έγινε ένα πρώτο σημαντικό βήμα αποκατάστασης των σχέσεων.

Όλα δείχνουν πως κλείνει ένα μέτωπο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τραβάει με τη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ μια κόκκινη διαχωριστική γραμμή από τις ακραίες φωνές. Το κλίμα που έχει προκληθεί και ο «ιερός πόλεμος» έχει διχάσει σε μεγάλο βαθμό και τον κόσμο, καθώς φαίνεται πως αρκετοί είχαν επενδύσει – ενδεχομένως καθοδηγούμενοι - στην περίοδο του Πάσχα προκειμένου να προκαλέσουν αναταραχή.

Στις συζητήσεις για την πίστη και τη θρησκεία μπήκε «σφήνα» πρόσφατα και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Στέφανο Κασσελάκη να εκπλήσσει τους πάντες με την ιστορία που αφηγήθηκε με την κολυμπήθρα και τον σταυρό από λάδι, που σύμφωνα με μαρτυρίες, σχηματίστηκε κατά τη βάπτισή του. Η Αριστερά με την εκκλησία τραβούσαν ανέκαθεν διαφορετικούς δρόμους όχι κατ΄ ανάγκην σε συνθήκες έντασης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά την περιοδεία του στα νησιά έχει πραγματοποιήσει αρκετές επισκέψεις σε ναούς και μοναστήρια συζητώντας με ιερείς Μιλάει συνεχώς για την πίστη του και έχει δηλώσει πως σέβεται το μεγαλείο της φύσης του Θεού.

Η ουδετερότητα της Εκκλησίας από τα πολιτικά δρώμενα δεν πρέπει απλώς να θεωρείται δεδομένη, αλλά είναι επιβεβλημένη. Η ρήση του Χριστού «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ» θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η πρώτη διακήρυξη διαχωρισμού της Εκκλησίας από το κράτος.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το να διεκδικούν τα κόμματα την ψήφο των πολιτών, εκμεταλλευόμενα την θρησκευτική τους πίστη προκαλεί σύγχυση και όπως δείχνουν τα πρόσφατα γεγονότα προβληματικές καταστάσεις.

