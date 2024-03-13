Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, δήλωσε ότι η συνάντηση της υφυπουργού Εξωτερικών, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου με τον Τούρκο ομόλογό της πρέσβη Μπουράκ Ακτσαπάρ στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας διεξήχθη σε θετικό κλίμα.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, το οποίο επικαλείται τον εκπρόσωπο του τουρκικού ΥΠΕΞ, συζητήθηκαν θέματα όπως ο προγραμματισμός επαφών και επισκέψεων υψηλού επιπέδου, θέματα που αφορούν στο Αιγαίο, η κατάσταση των μειονοτήτων, οι προξενικές σχέσεις, η παράνομη μετανάστευση και η συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η αμοιβαία προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η συνεργασία για υποστήριξη αμοιβαία των υποψηφιοτήτων της κάθε χώρας σε διεθνείς οργανισμούς.

Στη συνάντηση επισημάνθηκε ότι, σύμφωνα με τη «Διακήρυξη των Αθηνών για φιλικές σχέσεις και καλή γειτονία» που υπέγραψαν οι ηγέτες των δύο χωρών κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, τον περασμένο Δεκέμβριο, θα πρέπει να αποφεύγονται λόγοι και ενέργειες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένταση.

Ο κ. Κετσελί δήλωσε ότι συζητήθηκε επίσης η θετική ατζέντα, όπως η πορεία των προετοιμασιών για την εφαρμογή της χορήγησης βίζας για τουριστικές επισκέψεις Τούρκων πολιτών σε 10 ελληνικά νησιά.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι στη συνάντηση της Αθήνας επιτεύχθηκε καταρχήν συμφωνία για την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Άγκυρα, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Τούρκου προέδρου. «Οι εργασίες για τον καθορισμό της ημερομηνίας της επίσκεψης που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο συνεχίζονται. Πριν από την επίσκεψη του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη, προβλέπεται μια σειρά άλλων επισκέψεων, οι οποίες θα χρησιμεύσουν και ως προετοιμασία για την επίσκεψη» ανέφερε ο κ. Κετσελί.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η πραγματοποίηση συνάντησης στις 15 Απριλίου στην Άγκυρα μεταξύ του υφυπουργού Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη και του ομολόγου του της Τουρκίας Μπουράκ Ακτσαπάρ, για την εφαρμογή ενός σχεδίου από κοινού δράσης με θετική ατζέντα για τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της οικονομίας.

Ο Τούρκος εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 22 Απριλίου.

Ανέφερε, τέλος, ότι προβλέπεται η υπογραφή διαφόρων συμφωνιών κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία και ότι παρατηρείται μια αυξανόμενη δυναμική στις επαφές και τις επισκέψεις με την Ελλάδα από τις αρχές του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

