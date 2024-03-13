Η τροπολογία για τους αγρότες και το φθηνότερο ρεύμα περιλαμβάνεται στο ερανιστικό νομοσχέδιο που ψηφίζεται την Πέμπτη στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη.

Με την τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνεται απόλυτη προτεραιότητα σύνδεσης στο δίκτυο για τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που προορίζονται για τις διμερείς συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στους αγρότες και τη βιομηχανία.

Τι προβλέπεται στην τροπολογία

Με την τροπολογία δίνεται απόλυτη προτεραιότητα σύνδεσης στο δίκτυο στις διμερείς συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στους αγρότες και στη βιομηχανία φέρνοντας με αυτό τον τρόπο αλλαγές στη προτεραιοποίηση που ορίζει η σχετική Υπουργική Απόφαση του Αυγούστου 2022. Στα εν λόγω έργα θα ισχύσουν οι υφιστάμενοι περιορισμοί στην έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο (28%).

Ειδικότερα, περίπτωση των αγροτών, οι προμηθευτές καταρτίζουν συμβάσεις κατ' ελάχιστον δεκαετούς διάρκειας, χρονικού διαστήματος δύο μηνών από ανακοίνωση των χαρακτηριστικών του «Τιμολογίου ΓΑΑ» που προσφέρουν στους κατόχους συνδέσεων αγροτικού ρεύματος.

Παράλληλα, αναλαμβάνουν να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε προηγούμενο προμηθευτή των εν λόγω κατόχων έως 31 Δεκεμβρίου 2023 και υποκαθίστανται στα δικαιώματα του προηγούμενου προμηθευτή, ενώ στη διμερή σύμβαση ορίζονται οι συνέπειες σε περίπτωση καταγγελίας πριν από λήξη της διάρκειας της σύμβασης.

Επίσης, ορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι κάτοχοι έργων ΑΠΕ και ρυθμίζονται ζητήματα διαχείρισης των έργων ΑΠΕ, κριτήρια ένταξης, η γεωγραφική κατανομή των έργων και η διαδικασία ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Στην τροπολογία αναφέρεται επίσης για τους αγρότες, ότι όσοι έχουν απλήρωτες οφειλές για καταναλώσεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση με μηδενικό επιτόκιο, καθώς το Δημόσιο θα αναλάβει την επιβάρυνση των τόκων, παρέχοντας επιχορήγηση στον πάροχο.

Επίσης, με ΚΥΑ θα εξειδικευτούν οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις, οι υποχρεώσεις των προμηθευτών και η έντοκη επιβάρυνση για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

"Απόλυτη προτεραιότητα σύνδεσης στο δίκτυο"

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος συνυπογράφει την τροπολογία, δήλωσε ότι «η πρωτοβουλία του υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Θεόδωρου Σκυλακάκη για προώθηση της τροπολογίας με την οποία δίνεται απόλυτη προτεραιότητα σύνδεσης στο δίκτυο και στα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που προορίζονται για τις διμερείς συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στους αγρότες και τη βιομηχανία, αποδεικνύει για μια ακόμη φορά τη συνέπεια της κυβέρνησης.

Υλοποιούμε άμεσα όσα δεσμευόμαστε να πράξουμε. Πολύ περισσότερο όταν οι δεσμεύσεις μας αφορούν στους αγρότες, τους οποίους στηρίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής και ενεργειακής κρίσης, οι οποίες έχουν προκαλέσει αύξηση στο κόστος παραγωγής.

Οι αγρότες οφείλουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρει η κυβέρνηση, και να επιτύχουν σημαντική μείωση στο ενεργειακό κόστος της παραγωγής τους.

Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται στην πράξη, ότι για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο πρωτογενής τομέας αποτελεί προτεραιότητα, καθώς είναι ένας βασικός πυλώνας στήριξης της οικονομίας μας και της κοινωνικής συνοχής της χώρας μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.