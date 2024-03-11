Την τακτική συνάντηση Πολιτικού Διαλόγου στην Άγκυρα πραγματοποίησαν σήμερα η Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πρέσβης Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Πρέσβης Burak Akçapar.



Κατά τις συναντήσεις, πέρα ​​από διάφορες πτυχές των διμερών σχέσεων, συζητήθηκαν περιφερειακά και διεθνή θέματα. Οι δύο πλευρές επανέλαβαν την κοινή τους δέσμευση να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα θετική ατμόσφαιρα σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Αθήνας που υπεγράφη τον περασμένο Δεκέμβριο από τους ηγέτες των δύο χωρών, διερευνώντας περαιτέρω τομείς διμερούς και διεθνούς συνεργασίας. Εξέτασαν τις προετοιμασίες για την επικείμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη στην Τουρκία τον Μάιο και έκαναν απολογισμό της προόδου που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής στους υπάρχοντες διαύλους διαλόγου, καλύπτοντας όλες τις πτυχές της διμερούς σχέσης.

