Καιρίδης στον ΣΚΑΪ: Ανησυχητική η αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη

«Η ροή μεταναστών από την ανατολική Λιβύη είναι μικρή, ελεγχόμενη αλλά με αυξητική τάση, κάτι που μας προβληματίζει και ανησυχεί , γι αυτό και παίρνουμε μία σειρά πρωτοβουλιών για να αντιμετωπίσουμε αυτό το νέο μέτωπο» ανέφερε σήμερα στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Καιρίδης.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η ροή αφορά Αιγύπτιους που φεύγουν λόγω της οικονομικής κρίσης στη χώρα τους, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι βάρκες που έρχονται, δεν φεύγουν από την Αίγυπτο, αλλά έρχονται μέσω Λιβύης.

«Η πραγματικότητα στον ανατολικό μεσογειακό διάδρομο είναι πολύ καλή καθώς έχουμε μία μείωση πάνω από 75% σε σχέση με τα υψηλά του περασμένου Σεπτεμβρίου και τις τελευταίες ημέρες δεν έχουμε σχεδόν καθόλου ροή. Στον δε Έβρο, η ροή έχει μηδενιστεί», ανέφερε ο υπουργός.

Σχετικά στο πακέτο οικονομικής στήριξης της Αιγύπτου από την ΕΕ, για το οποίο γίνεται αναφορά στους Financial Times, ο κύριος Καιρίδης τόνισε ότι η Ελλάδα επιθυμεί και έχει διεκδικήσει την ευρωπαϊκή στήριξη της Αιγύπτου, επισημαίνοντας ότι «η συγκεκριμένη χώρα φιλοξενεί 9 εκατομμύρια πρόσφυγες και μέχρι τώρα δεν έχει αφήσει να φύγει καμία βάρκα με μετανάστες από αυτήν».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.