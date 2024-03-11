Πολιτικός διάλογος Ελλάδας - Τουρκίας: Προετοιμασία της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Αθήνα και Άγκυρα πιάνουν εκ νέου το νήμα του πολιτικού διαλόγου με τη δύσκολη ατζέντα να βρίσκεται στο επίκεντρο των συνομιλίων μεταξύ της υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, πρέσβεως Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, και του Τούρκου υφυπουργού Εξωτερικών, πρέσβεως Μπουράκ Ακτσαπάρ.

Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα άρχισε στις 12:30 μμ και διήρκεσε περίπου δύο ώρες.

Επρόκειτο για τη δεύτερη συνάντηση του πολιτικού διαλόγου που συμφωνήθηκε να διεξαχθεί μεταξύ των δύο χωρών, παράλληλα με τη θετική ατζέντα, των λεγόμενων θεμάτων «χαμηλής πολιτικής» και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Δεν έγιναν δηλώσεις στον Τύπο μετά τη συνάντηση των δύο υφυπουργών και αναμένεται η έκδοση κοινού ανακοινωθέντος.

Η ατζέντα να περιελάμβανε και τα δύσκολα πολιτικά θέματα δηλαδή την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και την ΑΟΖ. Παρά το γεγονός ότι στο πεδίο το τελευταίο διάστημα τα πράγματα είναι ήρεμα, στο επίπεδο της συνεννόησης σε αυτά τα πεδία γίνονται αργά βήματα. Αυτό που αναμένεται σήμερα είναι να γίνει μια καταγραφή των θέσεων των δύο πλευρών και στη συνέχεια οι υφυπουργοί να ενημερώσουν τους ηγέτες των δύο χωρών, Κυριάκο Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι οποίοι εκτός απροόπτου πρόκειται να συναντηθούν αρχές Μαίου ενώ θα έχουν προηγηθεί τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης εντός του Απριλίου μεταξύ των δύο πλευρών σε τεχνικό επίπεδο.

Πηγή: skai.gr

