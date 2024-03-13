Λογαριασμός
Στη Βουλή για έγκριση το σχέδιο σύμβασης για την προμήθεια 7 νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών

Το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας εισάγεται μεθαύριο, Παρασκευή,προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής

Πυροσβεστικό αεροσκάφος

Κατατέθηκε προς έγκριση στη Βουλή το σχέδιο σύμβασης για την προμήθεια επτά καναδικών πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου «DHC-515», ύψους 361 εκ. ευρώ.

Το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας εισάγεται μεθαύριο, Παρασκευή,προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

