Κατατέθηκε προς έγκριση στη Βουλή το σχέδιο σύμβασης για την προμήθεια επτά καναδικών πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου «DHC-515», ύψους 361 εκ. ευρώ.
Το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας εισάγεται μεθαύριο, Παρασκευή,προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Νέα Αριστερά: Στα τέλη Μαρτίου η επίσημη έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας για τις ευρωεκλογές
- Δένδιας για την εμπλοκή της φρεγάτας «Ύδρα» στις«Ασπίδες»: Είμαστε υπερήφανοι για τις επιχειρήσεις της πατρίδας μας
- Υπουργείο Άμυνας: Δεν υπάρχει θέμα συμμετοχής Ελλήνων σε στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ ή «σε εμπλοκή στην Ουκρανία»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.