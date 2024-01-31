Πηγές ασφαλείας της Τουρκίας: Δεν δεχόμαστε όρους για τα F-16 - Θα τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς να ρωτήσουμε κανέναν

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, το ταξίδι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγές ασφαλείας της Τουρκίας: «Δεν δεχόμαστε όρους για τα F-16 - Θα τα χρησιμοποιήσουμε οπουδήποτε δίχως να ρωτήσουμε κανέναν»

Τουρκικές πηγές ασφαλείας ανέφεραν στην εφημερίδα Αksam: «Είναι παράλογο να έρχεται στην επικαιρότητα κάτι τέτοιο. Η ελληνική πλευρά κάνει αυτό που κάνει πάντα. Είναι δυνατόν η Τουρκία να δεχτεί κάτι τέτοιο! Κανείς δεν μπορεί καν να προσφέρει κάτι τέτοιο στην τουρκική πλευρά, πόσο μάλλον να το αποδεχτεί. Η Τουρκία, ως ανεξάρτητη χώρα που μπορεί να πάρει τις δικές της αποφάσεις, θα χρησιμοποιήσει τα F-16 που θα αγοράσει όπου χρειαστεί, χωρίς να ρωτήσει κανέναν.

Από την άλλη, η διαδικασία προχωρά θετικά. Υπάρχει 15ήμερη περίοδος ενστάσεων στο Κογκρέσο. Εάν δεν υπάρξει αντίρρηση από τα μέλη της επιτροπής, το αίτημα για πώληση και εκσυγχρονισμό θα γίνει δεκτό χωρίς ψηφοφορία. Έχει γίνει καμία αντίρρηση μέχρι στιγμής. Δεν πιστεύουμε ότι θα έρθει κάποια αντίρρηση από εδώ και πέρα. Η διαδικασία φαίνεται πως θα ολοκληρωθεί θετικά».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι ΗΠΑ κλείνουν τα μάτι στην Τουρκία για τα F-35

Μετά την επίσκεψη η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ στην Τουρκία, τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν πως «αν οι ΗΠΑ θέλουν να μας στείλουν τα F-35 πρέπει να δώσουν και αντιαεροπορικά συστήματα».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Για τους ρωσικούς S-400 θέτουν το ερώτημα: «Μήπως να τους στείλουμε στη Λιβύη, στο Κατάρ ή στη Σομαλία;».

Ο πρύτανης του πανεπιστημίου MEF, Μουσταφά Κιμπάρογλου, ανέφερε: «To πρώτο πακέτο των S-400 που πήραμε διαθέτει το παλιό σύστημα και δεν ξεχωρίζει φίλια ή εχθρικά αεροσκάφη. Εμείς έχουμε ως αίτημα απο τη Ρωσία να πάρουμε το δεύτερο πακέτο που θα εγκατασταθούν τα συστήματα που διαχωρίζουν τα φίλια και εχθρικά αεροσκάφη. Πρέπει να πάρουμε την άδεια της Ρωσίας και δεν νομίζω πως έχει επιλυθεί αυτό το θέμα».

Ο παρουσιαστής του Haberturk Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι ανέφερε: «Καλά μήπως πάρουμε και πάλι; Bασικά θα ρωτούσα μήπως επιστρέψουμε αυτά που διαθέτουμε. Καθώς και ο τίτλος μας είναι αυτός. Μήπως επιστρέψουμε τους S-400, μήπως τους αδρανοποιήσουμε, μήπως τους πάμε αλλού. Και εννοώ το εξής έχουμε βάση στο Κατάρ, έχουμε βάση στη Σομαλία, έχουμε βάση στη Λιβύη».

Ο Κιμπάρογλου απάντησε: «Όπως δίπλα βρίσκεται το αδελφικό Αζερμπαϊτζάν. Κοιτάξτε όλες οι αποφάσεις που ελήφθησαν, δεν γράφτηκαν πάνω σε λίθο. Αλλάζουν, μπορούν να αλλάξουν. Όμως αν πάρετε μια τέτοια απόφαση πρέπει να φέρετε κάτι στη θέση τους. Οι ΗΠΑ μας λένε στείλτε τα και εγώ ίσως σας δώσω και F-35 και αντιαεροπορικά συστήματα, αυτό πρέπει να γίνει με πράξεις».

Τουρκικά ΜΜΕ: «Η Ελλάδα με τα F-35 και τα υπόλοιπα όπλα θα αποκτήσει αεροπορική υπεροχή απέναντι στην Τουρκία»

«Τα τουρκικά F-16 δεν θα μπορούν να εντοπίζουν τα ελληνικά F-35»

Ρεπορτάζ SOZCU TV: «H Eλλάδα δεν παίρνει μόνο F-35, θα πάρει τρία επιπλέον πλοία, 4 κορβέτες όπως δόθηκε και έγκριση για την παραχώρηση δεκάδων τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης. Σε περίπτωση που δεν έρθουν αντιρρήσεις απο το Κογκρέσο και πραγματοποιηθεί αυτή η πώληση, τότε στη Γαλάζια Πατρίδα τα χαρτιά θα διανεμηθούν ξανά! Ας μην ξεχνούν την πρόταση 'μια νύχτα μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά'.

Η Ελλάδα όμως θα εντάξει 40 αόρατα.F-35, 3 πολεμικά πλοία και δεκάδες τεθωρακισμένα. Η Ελλάδα θα διαθέτει τα F-35 που έχουν εξελιγμένα ραντάρ και ηλεκτρονικά συστήματα. Ενώ τα δικά μας F-16 δεν θα μπορούν να τα εντοπίζουν.

Οι ΗΠΑ δεν παραχωρούν μόνο. F-35 σύντομα θα ανοίξει ο δρόμος για την πώληση σύγχρονων μεταγωγικών αεροσκαφών όπως και εναέριου εφοδιασμού. Έτσι η Ελλάδα θα αποκτήσει δυνατότητες διενέργειας αεροπορικών επιχειρήσεων μέχρι και την Κύπρο. Έτσι οι ΗΠΑ δεν ενισχύουν μόνο τον πιο νευρικό γείτονα της Τουρκίας, και τον οδήγησε στο να έχει την αεροπορική υπεροχή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.