Ντραγκόφσκι: « Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη - Να βάλουμε τα δυνατά μας»

Την πίστη του στις δυνατότητες του Παναθηναϊκού, επισημαίνοντας ότι δεν έχει χαθεί ο τίτλος, εξέφρασε ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, μιλώντας στην εκπομπή «Sportshow» της Cosmote TV ενόψει του ματς με τον Άρη.



Ο Πολωνός τερματοφύλακας αναφέρθηκε αρχικά στην ήττα από την ΑΕΚ σε συνδυασμό με την κακή εμφάνιση της ομάδας του, σχολιάζοντας: «Βεβαίως, όλοι είναι αναστατωμένοι. Δεν κάναμε το καλύτερο παιχνίδι μας, δεν πήγαμε καλά, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη. Έχουμε τρεις αγώνες μπροστά μας και παρότι έχουμε πλέον πολύ λιγότερες πιθανότητες από αυτές που είχαμε πριν από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να βάλουμε τα δυνατά μας για να πάρουμε τρία θετικά αποτελέσματα και στο τέλος να δούμε τι θα γίνει».

Σε ό,τι αφορά το ματς της Κυριακής (28/4, 20:30) απέναντι στον Άρη στη Λεωφόρο, είπε: «Ο Άρης είναι μια πολύ καλή ομάδα. Θα παίξουμε μαζί τους στον τελικό Κυπέλλου, είναι μια καλή ομάδα η οποία μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε. Οπότε εξαρτάται από την ημέρα και γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για το συγκεκριμένο ματς και να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Δεν μπορούμε να κοιτάμε πίσω, αυτό ανήκει στην ιστορία, αλλά θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα, θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό στο μέλλον. Ο Άρης είναι μια πολύ καλή ομάδα και να είναι δύσκολο παιχνίδι».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.