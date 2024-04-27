Η Ρωσία θα αναζητήσει τρόπους για να παρακάμψει τις παράνομες κυρώσεις -όπως τις χαρακτηρίζει- που επιβάλλει η ΕΕ επί των επιχειρήσεών της του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο προσθέτοντας ότι τυχόν μέτρα θα έχουν αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Το επόμενο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να προτείνει περιορισμούς στο ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο για πρώτη φορά, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης μεταφόρτωσης στην ΕΕ και μέτρα εναντίον τριών ρωσικών έργων LNG, όπως είπαν την Πέμπτη τρεις πηγές της ΕΕ.

«Οι απόπειρες για να εξαναγκαστεί η Ρωσία εκτός των ενεργειακών αγορών και για τη στροφή προς ακριβότερες αγορές είναι συνεχιζόμενες», είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι όποιοι νέοι περιορισμοί της ΕΕ θα ωφελήσουν τις ΗΠΑ και θα σημαίνουν ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία πληρώνει περισσότερο για το φυσικό της αέριο.

«Φυσικά, σε κάθε περίπτωση, θα αναζητήσουμε τρόπους να παρακάμψουμε αυτά τα παράνομα εμπόδια, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τις παράνομες ενέργειες», κατέληξε ο Πεσκόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

