"Ποιότητα ζωής δεν είναι αυτό, που προσφέρει η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης. Ποιότητα ζωής δεν είναι να έχουμε δημόσια νοσοκομεία σε δεινή κατάσταση. Ποιότητα ζωής δεν είναι να έχουμε πανάκριβη ιδιωτική εκπαίδευση και τα δημόσια πανεπιστήμια να παρακμάζουν. Ποιότητα ζωής δεν είναι χαμηλής ποιότητας και ακριβού κόστους Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Ποιότητα ζωής δεν είναι τα βασικά αγαθά να έχουν αυξηθεί κατά 30% και κάποιοι να επιμένουν ότι η αγορά αυτορυθμίζεται" επισήμανε σε συνέντευξη στο One Channel το βράδυ της Τρίτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης αναδεικνύοντας τις αναποτελεσματικές κυβερνητικές πολιτικές.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει «ναι» στο διάλογο επί των πολιτικών με στελέχη από τη Νέα Αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ, όχι όμως με τον κ. Κασσελάκη, περιγράφοντας τους στόχους του προς τις εθνικές εκλογές με κρίσιμο «σταθμό», αυτό των ευρωεκλογών.

Πρόσθεσε επίσης «Δεν θα ανοίξω τις πόρτες στους τυχοδιώκτες, που πήγαν για τις καρέκλες στον ΣΥΡΙΖΑ».

Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση τόσο στον Ανδρέα Λοβέρδο, που ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος όσο και στην Εύη Χριστοφιλοπούλου που ανακοίνωσε την προσχώρησή της στη ΝΔ.

«Δεν είναι πρώτη φορά που κάνει κόμμα», είπε για τον Ανδρέα Λοβέρδο και συμπλήρωσε: « Ότι και να κάνουν οι πολιτικοί δορυφόροι του κ. Μητσοτάκη δεν θα αποτρέψουν το ΠΑΣΟΚ από το να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση.

Αναφερόμενος στην αγορά των αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F35, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι "η Ελλάδα παίρνει τα F35, πήρε τις φρεγάτες, αγοράζει ακριβούς εξοπλισμούς. Πρέπει να αγοράσουμε ακριβούς εξοπλισμούς; Πρέπει να αγοράσουμε κάποιους για να είμαστε μία χώρα με ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, ιδιαίτερα όταν γειτονεύουμε με έναν τέτοιο ταραξία. Όμως, επιτέλους, πρέπει να γίνει μία σοβαρή συζήτηση στην Ελλάδα. Μέχρι πού φτάνει το χέρι μας δημοσιονομικά; Ψηφίσαμε τη συμφωνία με τους Γάλλους, στηρίξαμε τις συμφωνίες ενίσχυσης της άμυνας της χώρας με τις ΗΠΑ. Αλλά πρέπει να γίνει μία συζήτηση για το τι και πόσο χρειαζόμαστε και αν τελικά θα υπάρχει συνεχώς η φιλοσοφία, σύμφωνα με την οποία επειδή η Τουρκία θέλει να γίνει μία περιφερειακή δύναμη, θα την ακολουθούμε κατά πόδας θυσιάζοντας δισεκατομμύρια από το κοινωνικό κράτος και τις υποδομές της χώρας".

Πρόσθεσε ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας αποτελεί προτεραιότητα για τον ίδιο. "Όταν κάνω λόγο για εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, και παράλληλα να υπάρχει μία κεντρική πολιτική με ευρωστρατό ως μια συμπληρωματική δύναμη στο ΝΑΤΟ, το λέω διότι είναι ο μόνος τρόπος να είμαστε σίγουροι ότι στα ελληνοτουρκικά σύνορα θα υπάρχει δίπλα στον ελληνικό στρατό, -σε οποιοδήποτε σενάριο-, και ευρωπαϊκή δύναμη για να αντιμετωπίσει κάθε τέτοια πρόκληση".

Με φόντο τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέδειξε τις κυβερνητικές παλινωδίες, που επέτειναν τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

"Έχουν αλλάξει τέσσερις πρόεδροι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουν αλλάξει τέσσερις υπουργοί. Ο σχεδιασμός δεν έγινε χθες και έχει ευθύνες η Νέα Δημοκρατία. 500 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα μπήκαν στους λογαριασμούς των αγροτών από τις πληρωμές άμεσων ενισχύσεων" σημείωσε ο κ.Ανδρουλάκης και αναρωτήθηκε αν "είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε τον ΕΛΓΑ στις σημερινές συνθήκες ή θα αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους λόγω αυξημένου κόστους παραγωγής, κλιματικών συνθηκών και φυσικών καταστροφών, εξαιτίας του γεγονότος ότι η Νέα Δημοκρατία τα έκανε μπάχαλο στον ΕΛΓΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να εγκαταλείψουν την παραγωγή;"

Ως προς το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι "η πλειοψηφία των βουλευτών μας θα το στηρίξει. Όποια ερωτήματα και όποιες απορίες υπάρχουν, προσπαθούμε με έναν ορθολογικό τρόπο να τις προσεγγίσουμε. Όμως, δεν μπορεί να γίνεται μια αγωνιώδης προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία να μεταβιβάσει το πρόβλημά της στο ΠΑΣΟΚ. Όταν ήρθε το σύμφωνο συμβίωσης επί ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν 19 από τους 75 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το ξεχάσαμε; Θα μας κάνουν τώρα μαθήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Και με υπολογισμούς επιχειρούν να κρύψουν ότι ο υπουργός Επικρατείας, ο κ. Βορίδης, μιλά για αντισυνταγματικότητα του νόμου; Έγινε υπουργικό συμβούλιο, έφερε το νομοσχέδιο ο πρωθυπουργός αλλά το δεξί του χέρι μιλά για αντισυνταγματικό νόμο και τάσσεται κατά ο πρώην πρωθυπουργός. Εδώ μιλάμε για έναν παραλογισμό".

Σχετικά με τις καταλήψεις πανεπιστημιακών σχολών, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: "Λέω πρώτος ότι δεν μπορεί να γίνονται καταλήψεις και μάλιστα με ισχνές μειοψηφίες χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση, υπονομεύοντας και τον αγώνα των ίδιων των φοιτητών για καλύτερη δημόσια παιδεία. Αλλά όχι να θέλουμε να ταυτίσουμε τους λίγους που κάνουν λανθασμένες ενέργειες με ληστές και εγκληματίες. Εάν υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες, μπαίνει μέσα η αστυνομία. Εάν υπάρχουν κουκουλοφόροι που εκβίασαν φοιτητές, η πρυτανεία πρέπει να καλέσει την αστυνομία. Συγκρότησαν την πανεπιστημιακή αστυνομία, δαπάνησε ο ελληνικός λαός εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και απέτυχε παταγωδώς διότι, όπως είχα πει εξαρχής, αυτό δεν υπάρχει σε κανένα ευρωπαϊκό κράτος".

Ερωτηθείς για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε: "Θεωρώ ότι, όπως σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, πρέπει να έχουμε ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια, που απευθύνονται στο 90% των μαθητών και των φοιτητών και να υπάρχουν και κάποια μη κρατικά μη κερδοσκοπικά. Να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά μαθητές, οι οποίοι δεν πέτυχαν στις πανελλαδικές, και να προσελκύσουν σπουδαστές από το εξωτερικό. Να γίνουν βέβαια με ακαδημαϊκά και γεωγραφικά κριτήρια. Δηλαδή, υψηλού επιπέδου προσφορά γνώσης και με γεωγραφικά κριτήρια γιατί δεν μπορεί να είναι όλα στην Αθήνα".

Αναφερόμενος στη στεγαστική κρίση, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρότασή του για κατάργηση της Golden Visa στα ακίνητα.

"Ο κ. Μητσοτάκης δεν ήρθε στη Βουλή. Υπεκφεύγει γιατί ξέρει τις τεράστιες και εγκληματικές του ευθύνες. Όλα τα σοβαρά ευρωπαϊκά κράτη χρησιμοποίησαν τη Golden Visa για να πυροδοτήσουν τον κατασκευαστικό τομέα. Μόλις όμως είδαν ότι τελείωσε αυτή η ιστορία και διευρύνονται οι ανισότητες, την κατήργησαν. Να καταργήσουμε τη Golden Visa" τόνισε.

"Τον καλώ -και από την εκπομπή σας- να έρθει στη Βουλή. Δεν ήρθε τον Σεπτέμβρη. Επανακατέθεσα την ερώτηση, εμπλουτισμένη με νέα στοιχεία. Έχει χρέος να έρθει στη Βουλή. Θα δώσουμε συναίνεση δημοσίως σε ένα πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών στα πρότυπα Ισπανίας και Πορτογαλίας. Αν η κυβέρνηση έρθει σε διάλογο με το ΠΑΣΟΚ, συμφωνήσουμε σε κατάργηση της Golden Visa, περιορισμό στο AirBnB, δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών, -με νεόδμητα και άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων με φορολογικά κίνητρα, που θα μπαίνουν για παραπάνω από 10 χρόνια στη δεξαμενή χαμηλών ενοικίων – είμαστε έτοιμοι να συναινέσουμε και να προσφέρουμε λύσεις στον ελληνικό λαό απέναντι στην κρίση στέγασης", ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ως προς την τραγωδία στα Τέμπη και τα τεκταινόμενα στην εξεταστική επιτροπή, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: "Σκάνδαλο υποκλοπών, δεν πληρώνει κανείς. Στο έγκλημα των Τεμπών 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πάλι να μην πληρώσει κανείς; Πώς οι πολίτες θα εμπιστευτούν την πολιτική, τη δικαιοσύνη, όταν σε μια τέτοια τραγωδία κάποιοι θέλουν να κάνουν συγκάλυψη ευθυνών;".

Πηγή: skai.gr

