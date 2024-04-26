Ξεκίνησε χθες, Πέμπτη (25/4) η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος για το έτος 2023, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους την Παρασκευή 26/ Ιουλίου 2024.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, στις φετινές δηλώσεις έχουν υλοποιηθεί οι παρακάτω νέες λειτουργικότητες:

1. Αυτόματη υποβολή δήλωσης για 1,3 εκ. φορολογουμένους

Φέτος, για πρώτη φορά, πάνω από 1,3 εκ. φορολογούμενοι, κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι, δε θα χρειαστεί να υποβάλουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους, αφού θα είναι προσυμπληρωμένη από την ΑΑΔΕ με το σύνολο των στοιχείων που διαθέτει.

Οι φορολογούμενοι που, με βάση τα στοιχεία τους, έχουν επιλεγεί για την παραπάνω διαδικασία, θα λάβουν ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ στο e-mail τους, στη θυρίδα «Τα Μηνύματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE και στο myAADEapp.

Εφόσον οι φορολογούμενοι αυτοί θεωρούν ότι τα στοιχεία είναι ακριβή και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που δεν έχουν προσυμπληρωθεί, δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής τους, καθώς αυτή θα οριστικοποιηθεί από την ΑΑΔΕ, με εσωτερική διαδικασία, την Τρίτη 2/7/2024, μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων. Σε κάθε περίπτωση, εάν το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν νωρίτερα τη δήλωσή τους.

Εφόσον τα στοιχεία δεν είναι ακριβή ή ελλείπουν στοιχεία, οι φορολογούμενοι αυτοί υποχρεούνται να τροποποιήσουν ή/και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία και να υποβάλουν τη δήλωσή τους, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της. Ειδικότερα:

α) μέχρι την Δευτέρα 1/7/2024 μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση

β) από την Τρίτη 2/7 μέχρι την Παρασκευή 26/7/2024 μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, χωρίς κυρώσεις (επέχει θέση αρχικής δήλωσης).

Για τη διευκόλυνσή τους, στην εφαρμογή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έχει δημιουργηθεί ειδικό ψηφιακό αρχείο, που περιλαμβάνει:

τα στοιχεία που έχει λάβει υπόψη της η ΑΑΔΕ και

το φορολογικό αποτέλεσμα, χρεωστικό, μηδενικό ή πιστωτικό, που προκύπτει με βάση αυτά.

2. Επιπλέον προσυμπληρωμένα δεδομένα

Εμφανίζονται πλέον προσυμπληρωμένα, με δυνατότητα τροποποίησης, στις φορολογικές δηλώσεις:

τα στοιχεία εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις στο έντυπο Ε2,

τα ποσά δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφαιρούνται από το εισόδημα ή υπολογίζονται διπλά για τον σχηματισμό του απαιτούμενου ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) στους κωδικούς 049-050 του εντύπου Ε1.

Περαιτέρω στο E1 έχει ενσωματωθεί ο υπολογισμός του ετήσιου ελάχιστου εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (άρθρα 28Α έως 28Δ ΚΦΕ).

3. Νέα Ψηφιακά Αρχεία

Προσφέρονται δύο επιπλέον ψηφιακά αρχεία, για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων:

Σύνοψη της Πράξης Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό), που περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες για τα εισοδήματα του φορολογούμενου και την ταυτότητα οφειλής για την εξόφληση του φόρου ή τις πληροφορίες για την επιστροφή φόρου. Επιπλέον, από τις 13/5/2024, η Πράξη Προσδιορισμού Φόρου και η Σύνοψή της θα φέρουν QR Code, για την επαλήθευση της γνησιότητάς τους.

Σύνοψη του Ε1, που περιλαμβάνει μόνο τους συμπληρωμένους κωδικούς της δήλωσης

Επιπλέον, το Ε3 ανασχεδιάστηκε για ευκολότερη συμπλήρωση. Όπως και πέρυσι, εφαρμόζεται η προσυμπλήρωση, με δυνατότητα τροποποίησης, επιμέρους κωδικών του εντύπου, με βάση τα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

4. Ενημερώσεις φορολογουμένων

Οι φορολογούμενοι που:

α) έχουν επιλεγεί για τη διαδικασία της αυτόματης υποβολής της δήλωσης από την ΑΑΔΕ, καθώς και

β) όσοι έχουν υποβάλει δηλώσεις πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής,

θα ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση (από το β' 15νθήμερο Μαΐου) μέσω e-mail και στη θυρίδα τους στο myAADE και το myAADEapp για μεταβολές των στοιχείων που η ΑΑΔΕ έχει λάβει γι αυτούς από τρίτους φορείς (πχ εργοδότες, πιστωτικά ιδρύματα), ώστε να μπορούν να ελέγξουν εάν μεταβάλλεται η φορολογική τους υποχρέωση και να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες.

Οι φορολογούμενοι που δηλώνουν εξαρτώμενα μέλη (στον Πίνακα 8 του εντύπου Ε1), θα ενημερώνονται άμεσα, μέσω της εφαρμογής, για την υποχρέωση του εξαρτώμενου μέλους να υποβάλει προηγουμένως τη δήλωσή του.

5. Υποχρεωτική δήλωση ΙΒΑΝ για κατοίκους Ελλάδας

Για τη διευκόλυνση των επιστροφών φόρων:

Γίνεται υποχρεωτική η καταχώριση IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE για όλους τους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας που μέχρι σήμερα δεν έχουν δηλώσει IBAN, πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Αντίστοιχα, γίνεται υποχρεωτική η καταχώριση IBAN για τους φορολογικούς κατοίκους αλλοδαπής που δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ και για τους οποίους θα προκύψει δικαίωμα επιστροφής φόρου από τη δήλωση.

6. Επιτάχυνση επιστροφών και συμψηφισμών φόρου

Επιπλέον, επιταχύνονται ακόμα περισσότερο οι συμψηφισμοί και οι επιστροφές φόρου, καθώς και οι πληρωμές των ποσών, ως εξής:

Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας, θα αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση.

Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας και έχουν φορολογικές οφειλές, θα συμψηφίζονται κεντρικά το πρώτο και το τρίτο δεκαήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από 12/5/2024. Όσοι συμψηφισμοί δεν θα μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, θα διεκπεραιώνονται στο συντομότερο δυνατό χρόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ΔΟΥ / ΚΕΒΕΙΣ.

Οφειλές από το φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής, που υπάρχουν ή θα γεννηθούν μέχρι τις 31/7/2024, ώστε σε περίπτωση εξόφλησης του φόρου εισοδήματος μέσω του συμψηφισμού, να χορηγείται η έκπτωση 3%.

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων μετατίθεται στις 26 Ιουλίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

