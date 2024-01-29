Με αναφορά στην τακτική μηνιαία συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την ΠτΔ, Κατερίνα Σακελλαροπούλου ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως είπε ο πρωθυπουργός ενημέρωσε την ΠτΔ για την πρόοδο της προμήθεια αμυντικού υλικού από τις ΗΠΑ. «Με βάση επιστολή που έλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, 'Αντονι Μπλίνκεν αναδεικνύεται και επισφραγίζεται το στρατηγικό βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Με αυτήν η Ελλάδα τίθεται και επισήμως στην τροχιά απόκτησης έως και 40 μαχητικών αεροσκαφών τελευταίας γενιάς F35. Ταυτόχρονα όμως αποκτά και εντελώς δωρεάν ένα πολύ μεγάλο πακέτο εξοπλισμών που ενισχύουν καθοριστικά και τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και το Ελληνικό Λιμενικό», τόνισε ο κ. Μαρινάκης και αναφέρθηκε αναλυτικά στις φρεγάτες, τα μεταγωγικά C130, τα θωρακισμένα άρματα μάχης και οχήματα αλλά και για πολλά ακόμη στοιχεία αμυντικού υλικού, τα οποία όπως τόνισε «η χώρα μας εξασφάλισε ύστερα από το αίτημα που είχε διατυπώσει προσωπικά στον πρόεδρο Μπάιντεν, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μάιο του 2022.

Το διπλωματικό κεφάλαιο της Ελλάδας επιβεβαιώνεται και η διεθνής της θέση ισχυροποιείται καθημερινά. Η πατρίδα θωρακίζεται διπλά: από τη μια πλευρά η αποτρεπτική της ισχύς μεγεθύνεται σε γη, σε αέρα και σε θάλασσα ενώ από την άλλη δεν επιβαρύνεται ο Έλληνας φορολογούμενος καθώς αυτό το πακέτο θα διατεθεί δωρεάν από τα αμερικανικά αποθέματα, όπως σημείωσε στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός, ο οποίος επεσήμανε ότι αυτή η σημαντική εξέλιξη είναι το αποτέλεσμα μιας μεθοδικής, αθόρυβης και μακράς προσπάθειας που συνδύασε τη συμμαχική συνέπεια της Ελλάδας στα διεθνή μέτωπα με την προώθηση των εθνικών της συμφερόντων».

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι κατατίθεται σήμερα στη Βουλή τροπολογία που αφορά σε ευνοϊκή ρύθμιση για το ρεύμα των αγροτών στη Θεσσαλία. Επεσήμανε ότι η ρύθμιση είχε εξαγγελθεί τον Νοέμβριο από τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Είπε ακόμη ότι υπήρξαν περιπτώσεις όπου εσφαλμένα διαπιστώθηκαν διακοπές ρεύματος και κατόπιν της επέμβασης του υπουργείου το ζήτημα διευθετήθηκε.

«Με την τροπολογία ρυθμίζεται η εφαρμογή της απόφασης που λήφθηκε, προκειμένου να μην διαπιστωθούν προβλήματα από δω και πέρα. Προβλέπεται, λοιπόν, πως οι αγρότες που έχουν πληγεί από την Θεομηνία του Daniel θα έχουν δύο χρόνια πλήρη αναστολή πληρωμών, με συνέχιση της παροχής ρεύματος και έπειτα θα τεθεί σε λειτουργία μια πενταετής ρύθμιση των υποχρεώσεων -συμπεριλαμβανομένων και των παλαιών οφειλών- με μηδενικό επιτόκιο. Συνολικά, δηλαδή είναι μια επταετής ρύθμιση, που θα ολοκληρωθεί το 2030», τόνισε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε ότι τίθενται σε ισχύ «οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών μετά την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα που βελτιώνει σημαντικά τον αλγόριθμο του εξωδικαστικού μηχανισμού».

Υπογράμμισε ότι «με τις αλλαγές που γίνονται, πραγματοποιείται κούρεμα έως και κατά 28% της οφειλής σε δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση. Με την ίδια απόφαση το επιτόκιο για όλες τις ρυθμίσεις οφειλών προς Δημόσιο, Τράπεζες και εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων ορίζεται σε 3% σταθερό για 3 έτη».

Στο σημείο αυτό ο κ. Μαρινάκης ανέφερε τι προβλέπει ο νόμος σε σχέση με τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

«Σημειώνεται ότι μέσω του εξωδικαστικού έως τον Δεκέμβριο του 2023 πραγματοποιήθηκαν 12.025 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, συνολικού ύψους 4,36 δισ. ευρώ με μέση διάρκεια αποπληρωμής 17 χρόνια για τις οφειλές προς το Δημόσιο και 18 χρόνια προς τις τράπεζες - χρηματοδοτικούς φορείς. Το μέσο κούρεμα οφειλών είναι 17,13% για το Δημόσιο και 27% για τις τράπεζες - χρηματοδοτικούς φορείς», τόνισε.

Ακολούθως ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης απέστειλε την περασμένη Πέμπτη ερμηνευτική εγκύκλιο με την οποία υπογραμμίζει ότι με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο οι εξετάσεις των πανεπιστημίων μπορούν να γίνουν ψηφιακά.

Αναφέρθηκε στη σύνοδο των Πρυτάνεων που διεξάγεται μέσω τηλεδιάσκεψης και υπογράμμισε: «Βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι η διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και η απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων των φοιτητών.

Το Πανεπιστήμιο ανήκει στην ακαδημαϊκή κοινότητα και όχι σε νοσηρές μειοψηφίες.

Οφείλουμε να σεβαστούμε τους κόπους και την προσπάθεια των φοιτητών που θέλουν να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε ανοιχτά Πανεπιστήμια και θα προστατέψουμε με όσα μέσα διαθέτει η Πολιτεία τις θυσίες των οικογενειών από το υστέρημά τους για τις σπουδές των παιδιών τους».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη συνέχεια στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης για τα επενδυτικά εργαλεία που προωθεί το οικονομικό επιτελείο με στόχο τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση των υποδομών.

«Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα προγράμματα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου, καθώς και αυτά της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπως το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ», επεσήμανε.

Πριν ολοκληρώσει την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Μαρινάκης είπε επίσης πως «σημαντικές είναι και οι δράσεις για τη δημιουργία κρίσιμων υποδομών για την καθημερινότητα των πολιτών μέσω των ΣΔΙΤ. Αλλά και αυτές που αναδεικνύουν το ρόλο των venture capitals και νεοφυών επιχειρήσεων, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων».

Αναφέρθηκε επίσης στη χθεσινή συνεδρίαση στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει της επικείμενης κακοκαιρίας και της νέας επιδείνωσης του καιρού που αναμένεται από σήμερα το βράδυ. Είπε ότι «ακολούθησε Διυπουργική Σύσκεψη, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων Υπουργών για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων».

Ακόμη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νέα σύσκεψη της επιτροπής για την επικαιροποίηση των μετεωρολογικών δεδομένων και την λήψη μέτρων για την προστασία των πολιτών από τα καιρικά φαινόμενα.

«Η ασφάλεια των πολιτών είναι η ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης και οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις συστάσεις και τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών», είπε και έκλεισε με αναφορά στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού:

Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου ο πρωθυπουργός θα επισκεφτεί το έργο αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας και θα πραγματοποιήσει ομιλία στην εκδήλωση για την παράδοση του έργου του Νέου Οδικού 'Αξονα «'Ακτιο-Αμβρακία».

Την ίδια ημέρα ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες όπου θα παρευρεθεί στο πολιτικό μνημόσυνο του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Ντελόρ, ενώ στη συνέχεια θα παρασταθεί στο άτυπο δείπνο των Ευρωπαίων Ηγετών.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε:

«Με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συναντήθηκε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόοδο της προμήθειας αμυντικού υλικού από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με βάση την επιστολή που έλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Antony Blinken αναδεικνύεται και επισφραγίζεται το στρατηγικό βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Με αυτήν, η Ελλάδα τίθεται και επισήμως στην τροχιά απόκτησης έως και 40 μαχητικών αεροσκαφών τελευταίας γενιάς F-35.

Ταυτόχρονα, όμως, αποκτά και εντελώς δωρεάν ένα πολύ μεγάλο πακέτο εξοπλισμών που ενισχύουν καθοριστικά και τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και το Ελληνικό Λιμενικό.

Πρόκειται για φρεγάτες, μεταγωγικά C-130, θωρακισμένα άρματα μάχης και οχήματα, αλλά και πολλά ακόμη στοιχεία αμυντικού υλικού, τα οποία η χώρα μας εξασφάλισε ύστερα από το αίτημα που είχε διατυπώσει προσωπικά στον Πρόεδρο Biden ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μάιο του 2022.

Το διπλωματικό κεφάλαιο της Ελλάδας επιβεβαιώνεται και η διεθνής της θέση ισχυροποιείται καθημερινά. «Η πατρίδα θωρακίζεται, διπλά: απ' τη μία πλευρά η αποτρεπτική της ισχύς μεγεθύνεται σε γη, σε αέρα και σε θάλασσα. Ενώ, από την άλλη, δεν επιβαρύνεται ο Έλληνας φορολογούμενος, καθώς αυτό το πακέτο θα διατεθεί δωρεάν, από τα αμερικανικά αποθέματα, όπως σημείωσε στη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισήμανε ότι αυτή η σημαντική εξέλιξη «είναι το αποτέλεσμα μιας μεθοδικής, αθόρυβης και μακράς προσπάθειας, που συνδύασε τη συμμαχική συνέπεια της Ελλάδας στα διεθνή μέτωπα με την προώθηση των εθνικών της συμφερόντων.

Κατατίθεται, σήμερα, στη Βουλή η τροπολογία, που αφορά σε ευνοϊκή ρύθμιση για το ρεύμα των αγροτών, στη Θεσσαλία.

Η ρύθμιση είχε εξαγγελθεί τον Νοέμβριο από τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Υπήρξαν περιπτώσεις όπου εσφαλμένα διαπιστώθηκαν διακοπές ρεύματος και κατόπιν της επέμβασης του Υπουργείου το ζήτημα διευθετήθηκε. Με την τροπολογία ρυθμίζεται η εφαρμογή της απόφασης που λήφθηκε, προκειμένου να μην διαπιστωθούν προβλήματα από δω και πέρα. Προβλέπεται, λοιπόν, πως οι αγρότες που έχουν πληγεί από την Θεομηνία του Daniel θα έχουν δύο χρόνια πλήρη αναστολή πληρωμών, με συνέχιση της παροχής ρεύματος και έπειτα θα τεθεί σε λειτουργία μια πενταετής ρύθμιση των υποχρεώσεων -συμπεριλαμβανομένων και των παλαιών οφειλών- με μηδενικό επιτόκιο. Συνολικά, δηλαδή είναι μια επταετής ρύθμιση, που θα ολοκληρωθεί το 2030.

Σε ισχύ τίθενται οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών μετά την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα που βελτιώνει σημαντικά τον αλγόριθμο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Με τις αλλαγές που γίνονται, πραγματοποιείται κούρεμα έως και κατά 28% της οφειλής σε δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση. Με την ίδια απόφαση το επιτόκιο για όλες τις ρυθμίσεις οφειλών προς Δημόσιο, Τράπεζες και εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων ορίζεται σε 3% σταθερό για 3 έτη.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό σε πρόσωπα που «κληρονόμησαν» οφειλές προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, από επιχειρήσεις που έχουν κλείσει.

Σε σχέση με τον εξωδικαστικό, υπενθυμίζεται, ότι ο νόμος προβλέπει ακόμη:

- Η πρόταση αναδιάρθρωσης χρέους ευάλωτων οφειλετών θα γίνεται αυτόματα και υποχρεωτικά αποδεκτή από το σύνολο των πιστωτών.

- Ο οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την πρόταση αυτή.

- Οι πιστωτές μπορούν να την προσβάλουν στα δικαστήρια μόνο εφόσον διαθέτουν στοιχεία ότι παράμετροι της αίτησης δεν είναι αληθινές.

Σημειώνεται ότι μέσω του εξωδικαστικού έως τον Δεκέμβριο του 2023 πραγματοποιήθηκαν 12.025 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, συνολικού ύψους 4,36 δισ. ευρώ με μέση διάρκεια αποπληρωμής 17 χρόνια για τις οφειλές προς το Δημόσιο και 18 χρόνια προς τις τράπεζες - χρηματοδοτικούς φορείς. Το μέσο κούρεμα οφειλών είναι 17,13% για το Δημόσιο και 27% για τις τράπεζες - χρηματοδοτικούς φορείς.

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης απέστειλε την περασμένη Πέμπτη ερμηνευτική εγκύκλιο με την οποία υπογραμμίζει ότι με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο οι εξετάσεις των πανεπιστημίων μπορούν να γίνουν ψηφιακά.

Επίσης, διεξάγεται σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης η Σύνοδος των Πρυτάνεων, τη σύγκληση της οποίας ζήτησε ο αρμόδιος Υπουργός για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πανεπιστήμια.

Βασικός στόχος της Κυβέρνησης είναι η διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και η απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων των φοιτητών.

Το Πανεπιστήμιο ανήκει στην ακαδημαϊκή κοινότητα και όχι σε νοσηρές μειοψηφίες.

Οφείλουμε να σεβαστούμε τους κόπους και την προσπάθεια των φοιτητών που θέλουν να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε ανοιχτά Πανεπιστήμια και θα προστατέψουμε με όσα μέσα διαθέτει η Πολιτεία τις θυσίες των οικογενειών από το υστέρημά τους για τις σπουδές των παιδιών τους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης για τα επενδυτικά εργαλεία που προωθεί το οικονομικό επιτελείο με στόχο τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση των υποδομών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα προγράμματα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου, καθώς και αυτά της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπως το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ.

Οι δράσεις αυτές, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, έρχονται να προστεθούν στα ανάλογα προγράμματα του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σημαντικές είναι και οι δράσεις για τη δημιουργία κρίσιμων υποδομών για την καθημερινότητα των πολιτών μέσω των ΣΔΙΤ. Αλλά και αυτές που αναδεικνύουν το ρόλο των venture capitals και νεοφυών επιχειρήσεων, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων.

Συνεδρίασε χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει της επικείμενης κακοκαιρίας και της νέας επιδείνωσης του καιρού που αναμένεται από σήμερα το βράδυ.

Ακολούθησε Διυπουργική Σύσκεψη, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων Υπουργών για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα σύσκεψη της επιτροπής για την επικαιροποίηση των μετεωρολογικών δεδομένων και την λήψη μέτρων για την προστασία των πολιτών από τα καιρικά φαινόμενα.

Η ασφάλεια των πολιτών είναι η ύψιστη προτεραιότητα της Κυβέρνησης και οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις συστάσεις και τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί το έργο αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας και θα πραγματοποιήσει ομιλία στην εκδήλωση για την παράδοση του έργου του Νέου Οδικού 'Αξονα «'Ακτιο-Αμβρακία».

Την ίδια ημέρα ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες όπου θα παρευρεθεί στο πολιτικό μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Ντελόρ, ενώ στη συνέχεια θα παρασταθεί στο άτυπο δείπνο των Ευρωπαίων Ηγετών».

