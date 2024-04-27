«Επιδημία» χαρακτήρισε σήμερα ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι τη βία εναντίον των γυναικών στη χώρα του, καθώς χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν σε διαδηλώσεις στο Σίδνεϊ και άλλες μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας με αίτημα αυστηρότερους νόμους για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Αφορμή για τις κινητοποιήσεις αποτέλεσε ένα κύμα βίας εναντίον των γυναικών, με την αυστραλιανή κυβέρνηση να αναφέρει ότι μία γυναίκα δολοφονείται κάθε τέσσερις ημέρες φέτος. Οι διαδηλώσεις πραγματοποιούνται και μετά την επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι και σκότωσε έξι ανθρώπους, εκ των οποίων οι πέντε ήταν γυναίκες, σε εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ.

Οι διαδηλωτές, που ζητούν αυστηρότερη νομοθεσία για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, συγκεντρώθηκαν στο Σίδνεϊ, πρωτεύουσα της Νέας Νότιας Ουαλίας, και πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πόλης. Κάποιοι κρατούσαν πανό που έγραφαν «σεβασμός» και «όχι άλλη βία».

Στην πρωτεύουσα της Νότιας Αυστραλίας, την Αδελαΐδα, εκτιμάται ότι περίπου 3.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο της πολιτείας.

Ο Αλμπανέζι δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στην πορεία που θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή στην πρωτεύουσα της χώρας, την Καμπέρα.

A woman has been killed every four days so far this year.



Tomorrow I will walk with women across Australia to say enough is enough. pic.twitter.com/6Ncu9QLmq3 — Anthony Albanese (@AlboMP) April 27, 2024

«Θα περπατήσω με γυναίκες από όλη την Αυστραλία για να πω ‘αρκετά’», τόνισε ο Αυστραλός πρωθυπουργός στο Χ. «Η βία εναντίον των γυναικών είναι μια επιδημία. Πρέπει να τα πάμε καλύτερα», υπογράμμισε.

Στην Αδελαΐδα η γερουσιάστρια των Πρασίνων Σάρα Χάνσον –Γιανγκ δήλωσε ότι χρειάζεται «μια εθνική επείγουσα αντίδραση» για να αντιμετωπιστεί η μάστιγα της έμφυλης βίας.

«Οι γυναίκες έχουν βαρεθεί να τους λένε ‘ναι, είναι άσχημα αλλά δεν υπάρχουν και πολλά που μπορούμε να κάνουμε'», κατήγγειλε.

Διαδηλώσεις είναι προγραμματισμένες στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στις πρωτεύουσες των πολιτειών στο Περθ της Δυτικής Αυστραλίας, στη Μελβούρνη της Βικτόριας, στο Χόμπαρτ της Τασμανίας και στο Μπρίσμπεϊν του Κουίνσλαντ.

Η έμφυλη βία είναι ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και χρόνια την Αυστραλία, μια χώρα 26 εκατ. κατοίκων. Το 2021 δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και ανάρμοστη συμπεριφορά στα υψηλά κλιμάκια της κυβέρνησης και στο κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.