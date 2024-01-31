Οι κρίσιμες εκλογικές μάχες στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. το 2024

Του Αντώνη Αντζολέτου

Οι φετινές ευρωεκλογές στην γηραιά ήπειρο ίσως να είναι οι πιο σημαντικές. Από το 2019 έως σήμερα έχουν συμβεί πολλά. Εκτός από την πανδημία που ταλαιπώρησε την υφήλιο ο πόλεμος στην Ουκρανία και η οικονομική και ενεργειακή κρίση ήταν το γεγονός που άλλαξε όλους τους σχεδιασμούς της Κομισιόν, αλλά και των κυβερνήσεων των κρατών – μελών της Ε.Ε. Τα τρακτέρ δεν έχουν βγει στους δρόμους μόνο στην Ελλάδα. Έχουν καταλάβει τις εθνικές οδούς ακόμα και στην Ελβετία και τα «καμπανάκια» που χτυπούν είναι πολλά. Τα κόστη παραγωγής έχουν εκτοξευθεί στην Ευρώπη (λιπάσματα, καύσιμα, μισθοί εργατών) και ο ανταγωνισμός με φθηνότερα προϊόντα τρίτων χωρών τον πρωτογενή τομέα είναι πλέον πολύ σκληρός. Οι Βρυξέλλες μεταξύ πολλών άλλων ψάχνουν και μια νέα αγροτική στρατηγική που ενδεχομένως να έχει θολώσει και από τις πράσινες πολιτικές που εφαρμόζονται σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν να αντιμετωπίσουν έναν πολύ αυξημένο πληθωρισμό σε όλη την ευρωζώνη, έναν νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενώ και το Qatargate θα μπει στο «ζύγι» λίγο πριν τις κάλπες.

Η άνοδος των ακροδεξιών δυνάμεων είναι ένα ακόμα στοιχείο που σταθμίζεται πολύ σοβαρά. Στην τελευταία τακτική Σύνοδο Κορυφής λίγο πριν τα Χριστούγεννα ο Βίκτορ Όρμπαν δεν είπε το «ναι» για την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία. Εκτιμάται πως αυτό θα αλλάξει την Πέμπτη που οι «27» θα ξανασυναντηθούν. Σε κάθε περίπτωση οι δυο βασικές ομάδες έχουν φτιάξει την ατζέντα τους ενόψει του Ιουνίου. Η πιο προοδευτικές – αριστερές δυνάμεις επικεντρώνουν στην κλιματική κρίση, ενώ οι πιο δεξιές προτάσσουν το μεταναστευτικό. Και η πλειοψηφία στη δεύτερη ομάδα πιθανότατα να αναμένει την επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία σε περίπου 10 μήνες.

Δεν είναι μόνο οι ευρωεκλογές, αλλά οι πολλές εθνικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2024 και θα δημιουργήσουν ένα νέο τοπίο. Οι πλέον κρίσιμες δεν θα διεξαχθούν στη γηραιά ήπειρο, αλλά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τι θα γίνει εάν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ; Θα τα βάλει με την Ουκρανία ή και το ΝΑΤΟ; Θα είναι η τελευταία του θητεία και πολλοί μιλούν ήδη για την «εκδίκηση» που θα θέλει να πάρει απέναντι στους απανταχού πολιτικούς του αντιπάλους.

Την Κυριακή που πέρασε στην Φινλανδία πραγματοποιήθηκαν προεδρικές εκλογές. Ο συντηρητικός πρώην πρωθυπουργός Αλεξάντερ Σταμπ (Κεντροδεξιά) και ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Πέκα Χάαβιστο (Πράσινοι) θα συνεχίσουν στον δεύτερο γύρο στις 11 Φεβρουαρίου. Το θετικό είναι πως ο εθνικιστής πρόεδρος της Βουλής Γιούσι Χάλλα-Άχο τερμάτισε τρίτος. Είναι σαφές πως αυτό που κυριαρχεί στον πολιτικό διάλογο στη βόρεια χώρα είναι οι εντάσεις με τη Ρωσία. Κατά σειρά οι κάλπες που θα στηθούν τους επόμενους μήνες είναι: Στην Πορτογαλία στις 10 Μαρτίου, τον ίδιο μήνα στη Σλοβακία, στη Λιθουανία στις 12 Μαΐου και στο Βέλγιο στις 9 Ιουνίου. Η λαϊκή ετυμηγορία θα ζητηθεί στην Κροατία και στη Λιθουανία, ενώ στην Αυστρία οι εκλογές είναι προγραμματισμένες για το φθινόπωρο και στα τέλη του χρόνου στη Ρουμανία. Εκτός Ε.Ε. εξαιρετικά σημαντικές θα είναι οι εκλογές στη Μεγάλη Βρετανία. Για τον προσεχή Μάρτιο είναι προγραμματισμένες οι εκλογές στη Ρωσία.

