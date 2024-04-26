Σύμφωνα με το τουρκικό κανάλι Halk TV, οριστικοποιήθηκε η συνάντηση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στις 9 Μαΐου στον Λευκό Οίκο.

Νωρίς το πρωί σήμερα την είδηση ότι η συνάντηση έχει κλειδώσει μετέδωσε το αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg, παρά τη δήλωση του εκπροσώπου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι ότι δεν υπάρχει στο πρόγραμμα επίσκεψη του Ερντογάν.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς ο Κίρμπι αν η συνάντηση του Ερντογάν με τον Χανίγιε το περασμένο Σάββατο θα είναι θέμα στη συνάντηση με τον Μπάιντεν ή θα θέσει σε κίνδυνο την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου, απάντησε: «Δεν υπάρχει τίποτα στο πρόγραμμα για να μιλήσουμε όσον αφορά μια συγκεκριμένη επίσκεψη του προέδρου Ερντογάν. Οπότε, δεν έχω κανένα σχόλιο επ' αυτού».

Σε ερώτηση σχετικά με «αυτόν που φιλοξενεί τον ηγέτη της Χαμάς» ο Κίρμπι είπε: «Και πάλι, θα αφήσω τον πρόεδρο Ερντογάν να μιλήσει στις συναντήσεις που έχει. Ήμασταν πολύ σαφείς σχετικά με τη θέση μας για τη Χαμάς και ποιοι είναι και τι αντιπροσωπεύουν. Θα το αφήσω έτσι».

