Στις αναφορές για διάρρηξη στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών τοποθετήθηκε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο το μεσημέρι του Σαββάτου.



Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η είσοδος στο συγκεκριμένο κτήριο φυλάσσεται από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, ενώ κατά την είσοδο των επισκεπτών πραγματοποιείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας.



Το Υπουργείο δηλώνει ότι ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, σε επίπεδο ασφάλειας δικτύων, ηλεκτρονικών μέσων και ελέγχων από το Τμήμα Κυβερνοασφάλειας, και δεν έχει προκύψει έως τώρα κάποιο στοιχείο.



«Το Υπουργείο Εσωτερικών εργάζεται απερίσπαστα για τη διενέργεια των εκλογών με τον άψογο τρόπο που πραγματοποιούνται όλα τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα μας» καταλήγει η ανακοίνωση.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών:



«Αναφορικά με περιστατικό φερόμενης διάρρηξης στο Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνονται τα κάτωθι:



Κατά τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 26 Απριλίου υπήρξε καταγγελία η οποία αφορά σε φερόμενη διάρρηξη στο γραφείο του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εκλογών το οποίο εδρεύει επί της οδού Ευαγγελιστρίας. Η είσοδος στο συγκεκριμένο κτήριο φυλάσσεται από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, ενώ κατά την είσοδο των επισκεπτών πραγματοποιείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας.



Αμέσως εκλήθη η Αστυνομία προκειμένου να διερευνήσει τα πραγματικά περιστατικά. Από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, σε επίπεδο ασφάλειας δικτύων, ηλεκτρονικών μέσων και ελέγχων από το Τμήμα Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου, και δεν έχει προκύψει έως τώρα κάποιο στοιχείο.



Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη.



Το Υπουργείο Εσωτερικών εργάζεται απερίσπαστα για τη διενέργεια των εκλογών με τον άψογο τρόπο που πραγματοποιούνται όλα τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα μας».

Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ

Ανακοίνωση για τη διάρρηξη στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών εξέδωσε και η Ελληνική Αστυνομία.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενώ ενημερώθηκε ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τονίζεται.



Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:



«Από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι σχετικά με καταγγελία που έγινε στο Τμήμα Ασφάλειας Ακροπόλεως, η οποία αφορά σε διάρρηξη σε χώρους όπου στεγάζεται η Διεύθυνση εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ για τα αποτελέσματα των ερευνών θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

