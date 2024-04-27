Πέθανε ο σκηνοθέτης και παραγωγός Τάκης Χατζόπουλος

Έφυγε από τη ζωή ο σκηνοθέτης και παραγωγός Τάκης Χατζόπουλος, πρωτοπόρος της ανανέωσης του ντοκιμαντέρ, που μαζί με τον αείμνηστο Λάκη Παπαστάθη ίδρυσαν την ομάδα Cinetic, με την οποία μας σύστησαν μια από τις σημαντικότερες σειρές ντοκιμαντέρ της ελληνικής τηλεόρασης, το Παρασκήνιο.

«Με οδύνη αποχαιρετούμε τον Τάκη Χατζόπουλο, έναν ακάματο εργάτη του κινηματογράφου και έναν πρωτοπόρο της ανανέωσης του ντοκιμαντέρ», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του Τάκη Χατζόπουλου. Και συμπλήρωσε: «Ο Τάκης Χατζόπουλος δοκίμασε, με αταλάντευτη επιτυχία, τις δυνάμεις του σε κάθε κλάδο της κινηματογραφικής τέχνης, έχοντας, όμως, μοναδική συμβολή στον επανακαθορισμό, ουσιαστικά, του απαιτητικότατου είδους του ντοκιμαντέρ. Μαζί με τον αξέχαστο Λάκη Παπαστάθη, ίδρυσαν την ομάδα Cinetic, με την οποία μας σύστησαν το Παρασκήνιο, την επιδραστικότερη σειρά ντοκιμαντέρ της ελληνικής τηλεόρασης. Επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, μας χάρισαν, μέσω της ΕΡΤ, εκατοντάδες εκπομπές υψηλής ποιότητας, με ευρύτατη θεματολογία, από την παρουσίαση μειζόνων προσωπικοτήτων της νεότερης Ελλάδας έως την ανάδειξη, με σιωπηλή ευαισθησία και χωρίς ίχνος εύκολα καταγγελτικού λόγου, μεγάλων κοινωνικών ζητημάτων, με έμφαση στην άγνωστη, την υποφωτισμένη Ελλάδα. Ποιος δεν θυμάται, για παράδειγμα, το επεισόδιο του Παρασκηνίου με τον Κορνήλιο Καστοριάδη, ένα από τα εξέχοντα δείγματα της δουλειάς του; Ως παραγωγός και συνιδρυτής της Cinetic, ενός πραγματικού φυτωρίου νέων κινηματογραφιστών, ο Τάκης Χατζόπουλος υπήρξε ένας ευαίσθητος και καινοτόμος δημιουργός, αλλά και, ταυτόχρονα, ένας ξεχωριστός επαγγελματίας. Προσδιόρισε εκ νέου -και αμετάκλητα- τις ορίζουσες του ελληνικού ντοκιμαντέρ, δείχνοντας πώς η πρωτότυπη δημιουργία συνδυάζεται με την τήρηση των πιο αυστηρών επαγγελματικών προδιαγραφών».

«Παράλληλα», συνέχισε η υπουργός στη δήλωσή της, «ο Τάκης Χατζόπουλος ήταν πάντοτε ενεργός και εξαιρετικά ευαισθητοποιημένος πολίτης, σταθερός πολέμιος της ισοπεδωτικής κριτικής και των εύκολων, αλλά ανεδαφικών λύσεων. Η προσφορά του μένει ζώσα και απαράγραπτη. Στη σύζυγό του Τέτα Παπαδοπούλου, τους αμέτρητους συνεργάτες και φίλους του, απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.