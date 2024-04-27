Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Περιφερειακή Αιγάλεω, όπως τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, Γιάννης Ηλίας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σηκώθηκε και ελικόπτερο.



H προηγούμενη είδηση

Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στην περιοχή επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Περιφερειακή Αιγάλεω στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 27, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.