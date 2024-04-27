Λογαριασμός
Υπό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Περιφερειακή Αιγάλεω

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σηκώθηκε και ελικόπτερο.

UPDATE: 17:16
Πυροσβεστική

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Περιφερειακή Αιγάλεω, όπως τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, Γιάννης Ηλίας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σηκώθηκε και ελικόπτερο.

H προηγούμενη είδηση

Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στην περιοχή επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο. 

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πυρκαγιά Ασπρόπυργος Πυροσβεστική
