Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Περιφερειακή Αιγάλεω, όπως τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, Γιάννης Ηλίας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σηκώθηκε και ελικόπτερο.
H προηγούμενη είδηση
Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στην περιοχή επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Περιφερειακή Αιγάλεω στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 27, 2024
