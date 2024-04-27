Συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 26-4-2024 στον Άγιο Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, -2- αλλοδαποί, ηλικίας 28 και 46 ετών, για πλαστογραφία κατά συναυτουργία και παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης.

Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για δράση κυκλώματος παράνομης διακίνησης μεταναστών, μέσω της αεροπορικής μεθόδου από και προς τη χώρα μας, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δραστηριότητα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Άγιο Παντελεήμονα, ως «βιτρίνα», όπου διοργάνωναν παράνομες προωθήσεις μεταναστών από τη χώρα μας σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Για το σκοπό αυτό εφοδίαζαν τους μετανάστες με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα ή έγγραφα τρίτων προσώπων που προσομοίαζαν με αυτούς (μέθοδος του σωσία).

Τα έγγραφα τα χρησιμοποιούσαν για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων και οι ενδιαφερόμενοι κατέβαλλαν για την απόκτησή τους αμοιβές που κυμαίνονταν από 600 έως 1.200 ευρώ, ανάλογο με το είδος και τη χώρα προέλευσής του.

Μετά από έρευνα στο κατάστημα και στην οικία τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

116 Δελτία ταυτότητας (Ελλάδας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Βελγίου, Τσεχίας, Γερμανίας, Ουγγαρίας, Ισπανίας και Εσθονίας)

53 Άδειες Διαμονής (Ελλάδας, Βελγίου και Ελβετίας)

33 Διαβατήρια (Ελλάδας, Ισπανίας, Γαλλίας, Ιρλανδίας, Τουρκίας, Μαρόκο, Αιγύπτου, Συρίας, Παλαιστίνης και Ινδίας),

6 Δελτία Ασύλου Ελλάδας,

3 Άδειες Ικανότητας Οδήγησης (Τσεχίας, Δανίας και Βουλγαρίας) και

3 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

