Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια προκειμένου η Τουρκία να ολοκληρώσει τη διαδικασία έγκρισης για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ και η ανταποκρίτριά της στις ΗΠΑ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν προγραμματίζει νέα περιοδεία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και στο πλαίσιο αυτό, είναι πιθανόν να συμπεριλάβει και την Τουρκία, με στόχο να συζητήσει τόσο για τη Γάζα, όσο και για το θέμα της Σουηδίας, εφόσον δεν έχει διευθετηθεί μέχρι τότε.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, σημειώνοντας ότι πρόκειται για πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως, η Ουάσινγκτον προτίθεται να ενημερώσει την Άγκυρα πως αν δεν εγκρίνει την ένταξη της Σουηδιας, θα ανάψει το πράσινο φως στο Κογκρέσο για την πώληση των F-35 στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Άντονι Μπλίνκεν έχει προειδοποιήσει τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, επισημαίνοντας ότι η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί κομβικό σημείο για τη στρατηγική του ΝΑΤΟ απέναντι στη ρωσική απειλή.

