Το σχέδιο νόμου «Κύρωση της από 11.12.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» (Α' 203) - Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού» εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.

Παράλληλα, στο σχέδιο νόμου έχει κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση η υπουργική τροπολογία με τις ρυθμίσεις για την αναστολή είσπραξης για τα έτη 2024 και 2025 των απλήρωτων οφειλών για αγροτικές χρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας των πληγέντων από τον Daniel που αφορούν καταναλώσεις μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2023. Διάταξη σχετικά με τον καθορισμό του κατώτατου μισθού για το έτος 2024. Ρύθμιση σχετικά με τις μετεγγραφές αθλητών σε περιπτώσεις ανάκλησης του σωματείου από το «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων καθώς και ρύθμιση για την παράταση προθεσμίας έως την 29η Φεβρουαρίου 2024 για την έκδοση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την κατανομή των ποσοστών της εύλογης αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.

Το νομοσχέδιο εισάγεται στην Ολομέλεια από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής μετά την κατά πλειοψηφία ψήφισή του. Ειδικότερα «υπέρ» του νομοσχεδίου τάχθηκε η ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης - πλην του ΚΚΕ που το καταψήφισε- επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σήμερα κατά την συζήτησή του στην Ολομέλεια.

Ο αναπληρωτής υπουργός Γιάννης Βρούτσης, σε νομοθετικές βελτιώσεις- προσθήκες που κατέθεσε κατά την β' ανάγνωση του σχεδίου νόμου στην Επιτροπή, προβλέπεται ότι από την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 ανοίγουν για τους φιλάθλους και πάλι τα γήπεδα.

Ημέρα όπου η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας θα έχει και τις νέες αρμοδιότητες για την εισήγηση και επιβολή των αυστηρών διοικητικών κυρώσεων στα γήπεδα όπου σημειώνονται φαινόμενα οπαδικής βίας. Από την Τετάρτη 6 Μαρτίου τίθεται σε ισχύει η λειτουργία των νέων καμερών εποπτείας σε όλα τα γήπεδα της Super League και του μπάσκετ.

Από τnν Τρίτη 9 Απριλίου 2024 θα τεθεί σε λειτουργία το σύστημα της πλατφόρμας ταυτοποίησης μέσω κινητού τηλεφώνου των κατόχων αθλητικών εισιτηρίων κατά την είσοδό τους στο γήπεδο.

Επίσης, με προσθήκη, ο αναπληρωτής υπουργός έκανε δεκτή την πρόταση να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο η ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας από την Εθνική Επιτροπή Συντονισμού που συστήνεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο πλαίσιο της συμφωνίας του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπεγράφη στο Σαιν Ντενί (Saint-Denis) της Γαλλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

