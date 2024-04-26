Johnny Depp: Δεν θα δουλέψει ξανά στο Χόλιγουντ – Μεγάλο κακό μας βρήκε…

Δυσαρεστημένος με το Χόλιγουντ εμφανίζεται να είναι ο Johnny Depp μετά τη δίκη του με την πρώην σύντροφό του, Άμπερ Χερντ. Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται να έχει κάνει δηλώσεις, όπως γράφει η «Marca», ότι αποσύρεται από οτιδήποτε έχει σχέση με το Χόλιγουντ.

Ο ηθοποιός κάνει πρεμιέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο με την ταινία «Jeanne du Barry», την τελευταία του ταινία. Η ιστορική ταινία σε σκηνοθεσία της Maïwenn, όπου ο Ντεπ υποδύεται τον βασιλιά Λουδοβίκο XV της Γαλλίας, είναι μια γαλλική παραγωγή που άνοιξε πέρυσι το Φεστιβάλ των Καννών.

Για περισσότερα από πέντε χρόνια τώρα, ο ηθοποιός έχει εμφανιστεί σε αποτυχίες στο box-office ως αποτέλεσμα των διάφορων σκανδάλων του, αλλά και μετά τη δίκη με την πρώην σύντροφό του, η οποία διήρκεσε αρκετούς μήνες.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η ομάδα της νέας του ταινίας φοβόταν τον ηθοποιό λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα του. Μεσούσης της μετά-MeToo εποχής και τις κατηγορίες για κακοποίηση από την πρώην σύντροφό του και μια σειρά από μηνύσεις στα μέσα ενημέρωσης για δυσφήμιση (πρώτα εναντίον της σκανδαλοθηρικής εφημερίδας «The Sun» που τον αποκάλεσε κακοποιητή, στη συνέχεια εναντίον της ίδιας της ηθοποιού), το Χόλιγουντ άρχισε να κλείνει τις πόρτες στον Ντεπ.

Ο ηθοποιός, πάντως, δεν δείχνει να του λείπει το Χόλιγουντ και σε νέα συνέντευξή του, βάλλει κατά των σημερινών κορυφαίων στελεχών της βιομηχανίας. Ερωτηθείς για τη σημερινή του σχέση με το Χόλιγουντ και για το αν θα ήθελε να εργαστεί ξανά σε μια μεγάλη παραγωγή, ο ηθοποιός απαντά με βρισιές κατά των αφεντικών των μεγάλων στούντιο. «Είναι αναλώσιμοι και το ξέρουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.