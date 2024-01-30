Η υπηρεσιακή αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ δήλωσε ότι, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία μπορέσουν να επιλύσουν το θέμα των S-400, «οι ΗΠΑ θα ήταν ευτυχείς να καλωσορίσουν την Τουρκία πίσω στην οικογένεια των F-35».

Η Αμερικανίδα αξιωματούχος, που βρέθηκε τις προηγούμενες δύο ημέρες στην 'Αγκυρα για διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του Στρατηγικού Μηχανισμού των δύο χωρών, υπενθύμισε ότι οι κυρώσεις CAATSA (Πράξη Αντιμετώπισης των Εχθρών της Αμερικής μέσω Κυρώσεων) σχετίζονταν με την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησής να αγοράσει συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας S-400 από τη Ρωσία και τόνισε πως, «αν μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε το θέμα των S-400, κάτι που θέλουμε να κάνουμε, οι ΗΠΑ θα ήταν ικανοποιημένες να δεχτούν την Τουρκία πίσω στην οικογένεια των F-35».

Η ίδια προσέθεσε επίσης ότι «πρώτα πρέπει να επιλύσουμε αυτό το άλλο ζήτημα και ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Τουρκία θα έχει ισχυρή αντιαεροπορική άμυνα».

Η Βικτόρια Νούλαντ, στη συνέντευξή της στο CNN Turk, παραδέχτηκε ότι δεν είναι σύμπτωση ότι βρέθηκε στην 'Αγκυρα αμέσως μετά την έγκριση της Τουρκίας για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που η Τουρκία είπε "ναι" στη Σουηδία προσχωρώντας σε εμάς. Όπως γνωρίζεις, όσο περιμέναμε να συμβεί αυτό, δεν θα πω ότι υπήρξε στασιμότητα, αλλά αυτό ήταν το πλέον κυρίαρχο θέμα στις σχέσεις μας. Έτσι, ένα από τα πράγματα, που μου ζήτησε ο υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν, ήταν να αναζωογονήσουμε τις υπόλοιπες σχέσεις μας και να επιστρέψουμε στη συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουμε το 2024, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον τον Ιούλιο. Έτσι, ήταν μια πολύ αισιόδοξη επίσκεψη για να σχεδιάσουμε τα πάντα όσον αφορά την οικονομία, την ασφάλεια και τις ανθρώπινες σχέσεις, καθώς όλοι μαζί επιστρέφουμε σε πλήρη συνεργασία σε αυτή την πολύ σημαντική σχέση», ανέφερε η κ. Νούλαντ.

Η ίδια είπε ακόμη ότι «ενώ εσείς (σ.σ. η Τουρκία) δουλεύατε στο δικό σας Κοινοβούλιο, εμείς προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε στο Κογκρέσο μας ότι είναι πολύ σημαντικό για την αμερικανική ασφάλεια να αναπτύξει η Τουρκία τον στόλο των F-16, ότι είναι σημαντικό για την κατανομή των βαρών μεταξύ των συμμάχων να είναι (η Τουρκία) πλήρως ενεργή και να συμμετέχει σε αυτό το επίπεδο».

Καταλήγοντας η Νούλαντ επιβεβαίωσε ότι το έγγραφο με την υπογραφή του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μεταφέρθηκε με αγγελιοφόρο στην Ουάσινγκτον, προκειμένου να υποβληθεί το επίσημο αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης στο Κογκρέσο για την πώληση των F-16 στην Τουρκία: «Στην πραγματικότητα, ο πρόεδρός σας ήταν αρκετά ενθουσιασμένος τη στιγμή που υπέγραφε.

Ο κούριερ ανέβηκε στο αεροπλάνο, το παρέδωσε στο υπουργείο Εξωτερικών και εμείς διαβιβάσαμε την κοινοποίησή μας στο Κογκρέσο. Σε 15 ημέρες από την Παρασκευή, η περίοδος κοινοποίησης θα λήξει και τότε θα ξεκινήσουμε την εφαρμογή».

