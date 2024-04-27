Ο Βασίλης Σπανούλης, που οδήγησε το Περιστέρι bwin στο Final 4 του BCL, μόλις στη δεύτερη σεζόν της καριέρας του ως head coach, είναι ο κορυφαίος προπονητής της χρονιάς στη διοργάνωση!



Στο περιθώριο μιας λαμπερής εκδήλωσης, που έλαβε χώρα πάνω στο εντυπωσιακό Glass Floor της Stark Arena το πρωί του Σαββάτου (27/4), ο Kill Bill επιβραβεύτηκε για το γεγονός ότι οδήγησε την ομάδα των Δυτικών Προαστίων στη μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας της, συνεχίζοντας ο ίδιος να σαρώνει τα βραβεία σε ατομικό επίπεδο, όπως έκανε και ως παίκτης.



Παραλαμβάνοντας το βραβείο του, ο Kill Bill, με δάκρυα στα μάτια, βλέποντας τη σύζυγό του, Ολυμπία, και τα έξι παιδιά του να είναι στο πλευρό του, τους ευχαρίστησε για τη στήριξή τους.



Συγκεκριμένα, ο τεχνικός του Περιστερίου bwin ανέφερε: «Όταν ξεκινάω κάτι, πάντα πιστεύω ότι μπορώ να πάω όλον τον δρόμο. Η οικογένεια και το μπάσκετ είναι τα πάντα για μένα.



Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που είναι εδώ, την σύζυγο και τα έξι παιδιά μου. Δεν είναι εύκολο να με έχει η οικογένειά μου στο σπίτι και να με ακούει να μιλάω συνέχεια για μπάσκετ και να το παρακολουθώ στην τηλεόραση. Δεν είναι εύκολο μετά από τέτοια καριέρα ως παίκτης να αφήσω ξανά το σπίτι μου και να είμαι στο παρκέ.



Θα ήθελα να ευχαριστώ ειδικά την γυναίκα μου για την στήριξη και την αγάπη που μου δίνει. Είμαι ευγνώμων για αυτό».

Vassilis Spanoulis named #BasketballCL coach of the year amd takes his award from legendary Bozidar Maljkovic pic.twitter.com/JC0b1XgG2f — Eurohoops (@Eurohoopsnet) April 27, 2024

