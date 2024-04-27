Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα «επισπεύσει» την αποστολή πυραύλων αεράμυνας Patriot και πυρομαχικά πυροβολικού στην Ουκρανία ως μέρος του νέου αμερικανικού πακέτου στρατιωτικής του βοήθειας.



Ωστόσο, νέα συστήματα Patriot για την εκτόξευση των πυραύλων δεν θα σταλούν, ξεκαθάρισε ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν.

Σε έκκλησή του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Patriot χρειάζονται «επειγόντως» για να αντιμετωπίσουν μια εντεινόμενη ρωσική αεροπορική απειλή και «μπορούν και θα έπρεπε να σώζουν ζωές αυτή τη στιγμή».

Το Σάββατο, η Ουκρανία δήλωσε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε άλλη μια μαζική αεροπορική επίθεση. Οι αρχές στο Χάρκοβο δήλωσαν ότι ένα νοσοκομείο υπέστη ζημιές. Οι ενεργειακές εγκαταστάσεις σε τρεις περιοχές δέχθηκαν επίθεση, δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας.



Η Ρωσία επιτέθηκε με πυραύλους κρουζ, πυραύλους εδάφους-αέρος S-300 και βαλλιστικούς πυραύλους Iskander, ανακοίνωσε η Ουκρανία, προσθέτοντας ότι 21 καταρρίφθηκαν χρησιμοποιώντας μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας.



Η Ουκρανία ισχυρίστηκε ότι έπληξε δύο ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου σε ρωσικό έδαφος. Πλάνα από ένα διυλιστήριο, στη ρωσική περιοχή Κρασνοντάρ, φάνηκε να προκάλεσε μεγάλη έκρηξη, αν και οι τοπικές αρχές αρνήθηκαν σημαντικές ζημιές.



Από την πλευρά τους, ο ρωσικές αρχές δήλωσαν το Σάββατο ότι κατέρριψαν περίπου 68 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από το ρωσικό έδαφος.



Μιλώντας την Παρασκευή, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι ΗΠΑ ότι θα «κινηθούν αμέσως» για να φέρουν τον οπλισμό στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ αποδεσμεύουν 6 δισ. δολάρια για αυτόν τον σκοπό. Τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια είναι μέρος ενός πακέτου συνολικής βοήθειας 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν την Τετάρτη.



Η βοήθεια θα περιλαμβάνει πυρομαχικά αεράμυνας, συστήματα αντι-drone και πυρομαχικά πυροβολικού αλλά όχι νέα πυραυλικά συστήματα Patriot.



«Δεν χρειάζονται μόνο Patriot [οι Ουκρανοί], χρειάζονται και άλλα συστήματα αναχαίτισης», είπε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας. «Θα μας προειδοποιούσα όλους στο να μην κάνουμε τους Patriot την ασημένια σφαίρα» πρόσθεσε.



Ο κ. Όστιν πρόσθεσε ότι είναι βέβαιος ότι περισσότερα από τα πυραυλικά συστήματα θα διατεθούν σύντομα για το Κίεβο. Οι συνομιλίες συνεχίζονται με ευρωπαίους εταίρους, είπε, για την παροχή «πρόσθετων δυνατοτήτων».



Ο Πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, Στρατηγός Τσαρλς Μπράουν, είπε ότι η βοήθεια θα εξαλείψει την ανάγκη των Ουκρανών να εξοικονομούν οβίδες για την πρώτη γραμμή.



Κάποια από τα κονδύλια θα διατεθούν επίσης για τη δημιουργία της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας, ώστε να μπορέσει να αρχίσει να κατασκευάζει περισσότερα από τα πυρομαχικά που χρειάζεται απεγνωσμένα.



Ο κ. Όστιν είπε ότι η Ρωσία έχει ήδη αυξήσει την εγχώρια παραγωγή πυρομαχικών πυροβολικού και άλλων όπλων - και ότι υποστηρίζεται από προμήθειες από το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα.

