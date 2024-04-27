Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα αυτοκίνητο κατέληξε μέσα σε κτίριο του Ιπποκρατείου νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:00. Η οδηγός του οχήματος είχε σταθμεύσει το όχημα έμπροσθεν του κτιρίου προκειμένου να παραλάβει ασθενή. Λίγα λεπτά αργότερα, το όχημα κατέληξε εντός της εισόδου του Γ’ κτιρίου του νοσοκομείου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το απίστευτο αυτό συμβάν οφείλεται σε μηχανική βλάβη του οχήματος. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο thestival.gr πως πιθανότητα λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου, ενώ άλλες μαρτυρίες κάνουν λόγο πως «κόλλησε» το γκάζι του ΙΧ.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός παρά μόνον υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο αλλά και την είσοδο του κτιρίου.

