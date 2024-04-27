ΙΣΑ για Καλλιάνο: Οι υγειονομικοί του ΕΣΥ δίνουν με αυταπάρνηση μάχη για τον ασθενή

Τη θλίψη του για τον θάνατο του πατέρα του βουλευτή Δημήτρη Καλλιάνου και θερμά συλλυπητήρια στους οικείους εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, στην οποία, ωστόσο, διευκρινίζει ότι οι υγειονομικοί του Εθνικού Συστήματος Υγείας δίνουν με αυταπάρνηση μάχη για τους ασθενείς σε αντίξοες συνθήκες.

«Τα προβλήματα του ΕΣΥ, όπως η υποστελέχωση, που θα αντιμετωπιστούν σε μεγάλο βαθμό, με τις επικείμενες προσλήψεις δυσχέραιναν μέχρι τώρα το έργο των υγειονομικών.

Το θετικό είναι ότι με τις επίμονες παρεμβάσεις και του ΙΣΑ, εξ αφορμής της πανδημίας, υπήρξε αύξηση των κλινών Μονάδων Εντατικής θεραπείας.

Πέρα από προσωπικές διενέξεις, για τις οποίες θα αποφανθούν τα νόμιμα όργανα είναι σημαντικό να παραμένει η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός στους λειτουργούς της Υγείας που υπηρετούν με αυταπάρνηση, τη δημόσια υγεία και τον ασθενή».

