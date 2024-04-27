Ανακοίνωση για τη διάρρηξη στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία.
Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενώ ενημερώθηκε ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:
«Από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι σχετικά με καταγγελία που έγινε στο Τμήμα Ασφάλειας Ακροπόλεως, η οποία αφορά σε διάρρηξη σε χώρους όπου στεγάζεται η Διεύθυνση εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ για τα αποτελέσματα των ερευνών θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».
