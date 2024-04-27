Το σύνολο των γαλλικών ΜΜΕ αναφέρεται στη χθεσινή (Παρασκευή) τελετή στο Παναθηναϊκό Στάδιο, κατά την οποία η Ελλάδα παρέδωσε την Ολυμπιακή φλόγα στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024».

Η εφημερίδα Le Monde σε δημοσίευμα της με τίτλο «Παρίσι 2024: Στην Αθήνα, ο Τόνι Εστανγκουέ παραλαμβάνει την Ολυμπιακή φλόγα για τη Γαλλία» αναφέρει ότι η Ελλάδα παρέδωσε και τυπικά στον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού τη φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Από την Αθήνα, όπου ταξίδεψε για δεύτερη συνεχόμενη φορά μέσα σε έντεκα ημέρες, η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού, Αμελί Ουντεά-Καστερά δήλωσε στην ίδια εφημερίδα ότι «αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση που βρίσκομαι σε αυτό το Στάδιο», και υπενθύμισε «την πολυεπίπεδη συνεργασία της Γαλλίας με την Ελλάδα».

Αναφέρθηκε ειδικότερα στην αποστολή δεκατριών Ελλήνων αστυνομικών στη Γαλλία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και στις διευκολύνσεις της Γαλλίας σε ζητήματα που αφορούν τις προπονήσεις των ελληνικών ομάδων. Η Αμελί Ουντεά-Καστερά εξέφρασε την ελπίδα «αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες να στείλουν ένα παγκόσμιο μήνυμα γύρω από τις αξίες της ειρήνης και της φιλίας» και υπενθύμισε ότι θα είναι οι πρώτοι «οικολογικοί και αποκεντρωμένοι» στην ιστορία, με εκδηλώσεις σε 73 κοινότητες.



Τελευταίος Λαμπαδηδρόμος στο Παναθηναικό Στάδιο ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας πόλο Γιάννης Φουντούλης μαζί με τους συμπαίκτες του που κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του Τόκιο pic.twitter.com/vppn8yKeQs — Ηellenic Olympic Committee (@HellenicOlympic) April 26, 2024

H Oλυμπιακή Φλόγα στα χέρια της γαλλικής αποστολής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες #paris2024 https://t.co/RrWp4LMo8P — Ηellenic Olympic Committee (@HellenicOlympic) April 26, 2024

Ανατριχίλα! Ο Εθνικός Υμνος της Ελλάδας ερμηνευμένος από τη μοναδική Νάνα Μούσχουρη στην Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας pic.twitter.com/4XsFpzObBL — Ηellenic Olympic Committee (@HellenicOlympic) April 26, 2024

