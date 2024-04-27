Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Παγκόσμιο μήνυμα γύρω από τις αξίες της ειρήνης»: Τα γαλλικά ΜΜΕ για την παράδοση της Ολυμπιακής φλόγας στο Παρίσι

"Είναι οι πρώτοι οικολογικοί και αποκεντρωμένοι στην ιστορία, με εκδηλώσεις σε 73 κοινότητες" τόνισε η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού, Αμελί Ουντεά-Καστερά

Παρίσι 2024

Το σύνολο των γαλλικών ΜΜΕ αναφέρεται στη χθεσινή (Παρασκευή) τελετή στο Παναθηναϊκό Στάδιο, κατά την οποία η Ελλάδα παρέδωσε την Ολυμπιακή φλόγα στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024».

Η εφημερίδα Le Monde σε δημοσίευμα της με τίτλο «Παρίσι 2024: Στην Αθήνα, ο Τόνι Εστανγκουέ παραλαμβάνει την Ολυμπιακή φλόγα για τη Γαλλία» αναφέρει ότι η Ελλάδα παρέδωσε και τυπικά στον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού τη φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ολυμπιακοί Αγώνες

Από την Αθήνα, όπου ταξίδεψε για δεύτερη συνεχόμενη φορά μέσα σε έντεκα ημέρες, η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού, Αμελί Ουντεά-Καστερά δήλωσε στην ίδια εφημερίδα ότι «αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση που βρίσκομαι σε αυτό το Στάδιο», και υπενθύμισε «την πολυεπίπεδη συνεργασία της Γαλλίας με την Ελλάδα».

Αναφέρθηκε ειδικότερα στην αποστολή δεκατριών Ελλήνων αστυνομικών στη Γαλλία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και στις διευκολύνσεις της Γαλλίας σε ζητήματα που αφορούν τις προπονήσεις των ελληνικών ομάδων. Η Αμελί Ουντεά-Καστερά εξέφρασε την ελπίδα «αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες να στείλουν ένα παγκόσμιο μήνυμα γύρω από τις αξίες της ειρήνης και της φιλίας» και υπενθύμισε ότι θα είναι οι πρώτοι «οικολογικοί και αποκεντρωμένοι» στην ιστορία, με εκδηλώσεις σε 73 κοινότητες.
 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες ΠΑΡΙΣΙ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark