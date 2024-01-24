Ο Λευκός Οίκος ζητάει από το Κογκρέσο να εγκρίνει την πώληση F-16 στην Τουρκία

Επιστολή στο Κογκρέσο έστειλε την Τετάρτη η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, με την οποία ζητάει την έγκριση της πώλησης αεροσκαφών F-16 καθώς και κιτ εκσυγχρονισμού στην Τουρκία, ύψους 20 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η επιστολή έρχεται μετά το τουρκικό «ναι» στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών υπενθύμισε στους δημοσιογράφους ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό του στόλου των F-16 της Τουρκίας, ωστόσο αναγνωρίζει πως το αμερικανικό Κογκρέσο παίζει κύριο ρόλο στην απόφαση.

Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι δεν πρόκειται να επιβεβαιώσει ή να αναφερθεί στις πωλήσεις των F16 έως ότου γνωστοποιηθούν επίσημα στο Κογκρέσο.

Υπενθυμίζεται πως στη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Αντονι Μπλίνκεν είχε ξεκαθαρίσει πως οι ΗΠΑ πρώτα θέλουν την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσχώρησης της Σουηδίας και μετά η κυβέρνηση Μπάιντεν θα προχωρήσει σε ενέργειες σχετικά με την πώληση των F-16 στην Τουρκία.

