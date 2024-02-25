Την υποψηφιότητα της για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανακοίνωσε χθες το απόγευμα η Όλγα Γεροβασίλη κατά την τοποθέτηση της στο Συνέδριο του κόμματος, το οποίο διεξάγεται σε κλίμα ακραίας πόλωσης, με αποδοκιμασίες και επιθέσεις μεταξύ συνέδρων.

Μετά τη χθεσινή συνεδριάση, ο Στέφανος Κασσελάκης ζήτησε από το Προεδρείο του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ την αλλαγή ώρας της ομιλίας του.

Ο πρόεδρος του κόμματος ανακοίνωσε ότι θα μιλήσει σήμερα στις 11:00 το πρωί πριν από τις ψηφοφορίες των συνέδρων, όπως έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X.

Ωστόσο, χρονικά θα υπάρξει καθυστέρηση καθώς στο βήμα ακόμα βρίσκονται σύνεδροι.

Φλαμπουράρης στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ: Στηρίζω την Όλγα Γεροβασίλη

Ακρίτα: Οι εκλογές αυτές δεν πρέπει να γίνουν - Εχουμε πρόεδρο

Μπουρνούς: Όχι στη νέα εκλογή αρχηγού – Νοτοπούλου: Ναι στην Όλγα Γεροβασίλη

Η σημερινή τελευταία ημέρα του 4ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι κρίσιμη καθώς θα κληθεί να αποφασίσει εάν θα γίνει νέα εκλογή αρχηγού ή όχι.

«Ζητώντας την άδεια του Προεδρείου του Συνεδρίου μας, θα αλλάξω την ώρα της ομιλίας μου. Θα μιλήσω το πρωί στις 11:00, πριν από τις ψηφοφορίες των συνέδρων»

Ζητώντας την άδεια του Προεδρείου του Συνεδρίου μας, θα αλλάξω την ώρα της ομιλίας μου.

Θα μιλήσω το πρωί στις 11:00, πριν από τις ψηφοφορίες των συνέδρων. — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) February 24, 2024

Μετά την ανακοίνωση Γεροβασίλη, ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε για εκλογή στις 10 Μαρτίου, με υβριδικό σύστημα, δηλαδή και με κάλπη και ψηφιακά.

Η κ. Γεροβασίλη απάντησε ότι το Συνέδριο θα αποφασίσει σήμερα για το αν τελικά θα γίνει η εκλογή αρχηγού. Πρόσθεσε όμως ότι «το Συνέδριο δεν είναι καταστατικό και δεν μπορεί να αλλάξει την διαδικασία εκλογής- δηλαδή το διάστημα του ενός μήνα και ότι γίνεται με κάλπη».

Σημειώνεται ότι το καταστατικό του κόμματος στο άρθρο 20 προβλέπει ότι το τακτικό Συνέδριο -που προβλέπεται να γίνει σε τρία χρόνια δηλαδή το 2026-, εγκρίνει τις υποψηφιότητες για την Κεντρική Επιτροπή και για την προεδρία του κόμματος. Δηλαδή εκ του καταστατικού η διάρκεια της προεδρίας είναι τριετής και μετά τίθεται ξανά στην κρίση των καταστατικών οργάνων να αποφασίσουν.

Με βάση τα παραπάνω για να γίνει τώρα νέα εκλογή αρχηγού θα πρέπει ο νυν πρόεδρος να παραιτηθεί ή να υποβληθεί πρόταση μομφής του στο Συνέδριο που είναι σε εξέλιξη.

Την ίδια στιγμή, σύνεδροι του ΣΥΡΙΖΑ, μαζεύουν υπογραφές σε δυο διαφορετικά κείμενα για την αναβολή των εσωκομματικών εκλογών.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.