Λεπτομέρειες για το πώς σχεδίαζαν να δολοφονήσουν τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι οι δύο στρατιωτικοί που συνελήφθησαν χθες, έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας, παρά το γεγονός πως οι ίδιες υπηρεσίες δεν είχαν δώσει στοιχεία για τα προηγούμενα σχέδια δολοφονίας εναντίον του.

Σύμφωνα με όσα έδωσε στη δημοσιότητα η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας οι δύο Ουκρανοί συνταγματάρχες, οι οποίοι δεν κατονομάστηκαν, φέρεται να σχεδίαζαν την εξόντωση του Ουκρανού προέδρου. Οι δύο συνταγματάρχες ανήκαν στη Διοίκηση Κρατικής Ασφάλειας, η οποία προστατεύει κορυφαία στελέχη. Είχαν στρατολογηθεί πριν από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Παράλληλα, σχεδίαζαν να δολοφονήσουν τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού της Ουκρανίας, Κιρίλο Μπουντάνοφ, και τον επικεφαλής των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών Βασίλ Μαλιούκ.

Και οι δύο συνταγματάρχες κατηγορούνται για προδοσία ενώ ο ένας κατηγορείται επίσης για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες όπλα για την επίθεση δόθηκαν σε έναν από τους δύο συνταγματάρχες, συμπεριλαμβανομένων επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, πυρομαχικών για εκτοξευτή ρουκετών και νάρκες κατά προσωπικού. Ο συνταγματάρχης επρόκειτο να παραδώσει τα όπλα σε άλλους πράκτορες που θα πραγματοποιούσαν την επίθεση.

Σχετικά με τη δολοφονία του Ζελένσκι, σε ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες ασφαλείας, ένας άνδρας που αναγνωρίζεται ως ένας από τους δύο συνταγματάρχες, με το πρόσωπό του θολό, να περιγράφει με λεπτομέρειες το σχέδιο κατά του Ουκρανού προέδρου που περιελάμβανε τον αποκλεισμό του Ζελένσκι καθώς έμπαινε ή έβγαινε από ένα κτίριο.

Όσον αφορά την απόπειρα δολοφονίας με στόχο τον στρατηγό Μπουντάνοφ, οι υπηρεσίες είπαν ότι είχε προγραμματιστεί να γίνει πριν από το Ορθόδοξο Πάσχα.

Η Ρωσία δεν έκανε κανένα άμεσο σχόλιο σχετικά με τις κατηγορίες αυτές.

Υπενθυμίζεται ότι η σύζυγος του στρατηγού Μπουντάνοφ δηλητηριάστηκε στα τέλη του περασμένου έτους, σύμφωνα με την ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, σε ένα περιστατικό που οδήγησε σε ευρέως διαδεδομένες εικασίες ότι η Ρωσία εντείνει τις προσπάθειες να στοχεύσει στην ανώτερη ηγεσία της Ουκρανίας.

Ο στρατηγός Μπουντάνοφ είπε τον Φεβρουάριο ότι ήταν δύσκολο να πει αν η δηλητηρίαση ήταν απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι πίσω από αυτή την ενέργεια βρισκόταν Ρωσία.

Αυτή δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ο Ζελένσκι έχει γίνει στόχος απόπειρας δολοφονίας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες ασφαλείας της Ουκρανίας. Μόλις τον περασμένο μήνα, η SBU ανέφερε ότι συνέλαβε, σε συνεργασία με τις πολωνικές υπηρεσίες ασφαλείας, έναν Πολωνό που προσφέρθηκε να κατασκοπεύσει υπέρ της Ρωσίας στο πλαίσιο σχεδίου δολοφονίας του Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr

