Robert Downey Jr: Κάνει το ντεμπούτο του στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ

Το ντεμπούτο του στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ με το νέο θεατρικό έργο τού βραβευμένου με Πούλιτζερ Αγιάντ Ακτάρ, «McNeal», ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει ο σταρ της Marvel, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, πρόκειται για την ιστορία ενός ταλαντούχου συγγραφέα που «παλεύει με τον αποξενωμένο γιο του, με ένα νέο μυθιστόρημα, με παλαιούς λογαριασμούς και έχοντας μία αρρωστημένη εμμονή με την τεχνητή νοημοσύνη».

Robert Downey Jr to make Broadway debut this year https://t.co/eHigOozLrL — Guardian US (@GuardianUS) May 7, 2024

Το «εντυπωσιακό και εξαιρετικά ευφυές» έργο του Αγιάντ Ακτάρ θα ανέβει στην σκηνή του Lincoln Center Theater της Νέας Υόρκης για περιορισμένες παραστάσεις, εκεί που πριν από λίγες ημέρες ο Στιβ Καρέλ έκανε, επίσης, το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ με μία διασκευή του «Θείου Βάνια», σύμφωνα με τον Guardian.

Σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Tony, Bartlett Sher, οι παραστάσεις θα ξεκινήσουν στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το έργο θα ρίξει αυλαία δύο μήνες μετά, όπως αναφέρει το Variety.

Ο διάσημος ηθοποιός μοιράστηκε τα νέα με τους 113,3 εκατ. θαυμαστές του σε ανάρτησή του στο Instagram, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Ήξερα ότι ήθελα να παίξω στο νέο έργο του Ayad πριν τελειώσω την ανάγνωσή του και μετά όταν πληροφορήθηκα ότι ο Bart θα αναλάβει την σκηνοθεσία στο θέατρο Beaumont η συμφωνία επισφραγίστηκε».

Η τελευταία απόπειρα του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού στο θεατρικό σανίδι ήταν το 1983 για την off-Broadway παραγωγή «American Passion» στο πλευρό της Τζέιν Κρακόβσκι (Jane Krakowski) στο Joyce Theater του Μανχάταν, η οποία κατέβηκε αμέσως μετά την πρεμιέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

